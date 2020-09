HeyJij van Sneker Eric Tromp op TV

Dit programma gaat over organisaties en ondernemers die zich succesvol onderscheiden. De hoofdvraag van iedere uitzending: Wat doen deze bedrijven anders waardoor ze zo succesvol zijn? En dit keer gaat het over HeyJij en de samenwerking met het onderwijs (Drenthe College)! Het gaat over ontwikkeling en in kracht zetten van mensen op een unieke manier.

Voor meer info over het bedrijf: https://www.heyjij.nl

Uitzenddata:

- zaterdag 26 september - 16.30 uur (RTL4)

- zondag 27 september - 15.00 uur (RTL4)

- maandag 28 september - 11.30 uur (RTLZ)

- woensdag 30 september - 15.30 uur (RTLZ)