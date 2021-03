SIBRANDABUORREN- De lente komt eraan. Bij CSA en Permacultuur-tuinderij Ús Hôf in Sibrandabuorren is al volop activiteit. Op zondag 21 maart om 16.00 uur luiden ze het nieuwe seizoen in met een digitale kennismaking.

Er is landelijk goed te merken dat veel mensen door corona veel meer bewust zijn geworden over de herkomst van hun voedsel. De lange afstand maakt de toelevering kwetsbaar en al die vervoerskilometers zijn niet goed voor het klimaat. Bovendien is het raar om aardappels uit Israël te eten als die uit Nederland aan de koeien worden gevoerd. Via de keuze voor ons voedsel hebben we ook invloed op hoe onze omgeving eruitziet. Of het een aantrekkelijk landschap is met veel diversiteit, bloemen, bosjes, bomen of dat er een kale vlakte prijkt, ook al is die groen.

Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal: wij eten lokaal De afgelopen jaren zijn steeds meer boeren en burgers gaan samenwerken aan nieuwe manieren van voedsel verbouwen en verkopen. Zo zijn door het hele land CSA’s gestart. CSA staat voor Community Supported Agriculture, een vorm van landbouw die door de gemeenschap wordt ondersteund. Boeren zijn verzekerd van afzet doordat ze met burgers afspraken hebben gemaakt over de afname van hun producten. Burgers zijn op deze manier verzekerd van verse en lokale groente, en in het geval van een CSA boerderij of voedselcoöperatie ook van lokaal fruit, vlees, brood, kaas, eieren en zuivel, vaak aangevuld met producten van de Bio-groothandel.

In Nederland zijn er nu in totaal meer dan 80 CSA tuinderijen, 9 Herenboerderijen, en zo’n 25 Voedselcoöperaties. En dat aantal blijft almaar maar toenemen. In het weekend van 20/21 maart zullen door het hele land online kennismakingsbijeenkomsten plaatsvinden. Deze zijn te bekijken via de website www.wijetenlokaal.nl

Permacultuur-tuinderij Ús Hôf Sibrandabuorren

Een van deze CSA’s is Permacultuur-tuinderij Ús Hôf is Sibrandabuorren. Sinds 2014 kunnen bewoners van de Lege Geaën en omgeving Sneek hier terecht voor hun dagelijkse groeten. Leden van de tuin betalen een vast bedrag afgestemd op hun huishouden en kunnen vervolgens oogsten naar behoefte. Ook is het mogelijk om een groentetas af te halen. Maar wel als deelnemer voor het hele seizoen. Zo is tuinder Michel verzekerd van een inkomen en de leden van hun dagelijkse portie onbespoten, kraakverse groenten.

Omdat er veel belangstelling is voor deze manier van werken, organiseren zij op zondag 21 maart om 16.00 uur een online ‘open dag’. Zo kan iedereen Corona-proof kennismaken. De weken daarna kunnen belangstellenden tussen 11.00 – 12.00 uur terecht voor een rondleiding over de tuin in kleinere groepjes. Eind april start het oogstseizoen. Meer informatie op www.ushof.nl