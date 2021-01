“Het hart van Woudsend klopt weer!”

WOUDSEND- De verbouwing van het voormalige ASR-verzekeringskantoor in Woudsend is in een vergevorderd stadium. De eerste acht huurappartementen zijn klaar en kunnen binnenkort worden opgeleverd. In het markante pand aan de Iewâl worden in totaal 19 levensloopbestendige appartementen voor senioren gerealiseerd.