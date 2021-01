Het Dropwinketje in coronatijd

SNEEK- Henk Schram, eigenaar van Het Dropwinkeltje in Sneek, plaatste het volgende opvallende bericht op z’n Facebook-pagina. Met zijn toestemming nemen wij dat hier over.

“Voor veel mensen en ook ondernemers is dit een zware tijd. Voor ons niet anders. Vorig jaar hebben we in goed overleg met Bas Hollenberg, namens ARBA vastgoed ons contract met tien jaar verlengd.”

“Toen kwam de corona en in tegenstelling tot andere geluiden van mede ondernemers hebben wij een prima verstandhouding met Bas Hollenberg (en ook met Arjan Rusticus). Iemand die met ons meedenkt en ons in deze moeilijke tijd tegemoet is gekomen.

"Daarom hebben wij ons contract nogmaals verlengd met 2 jaar, zodat de toekomst van Het Dropwinkeltje normaliter gewaarborgd blijft tot 2032. Daarnaast hebben we ons vertrouwen uitgesproken in onze leveranciers en kunnen onze klanten de komende 11 jaar de service en kwaliteit verwachten die ze van ons gewend zijn. Achter de schermen blijven we bezig met plannen voor de toekomst maar daar houden we jullie uiteraard van op de hoogte.”