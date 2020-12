Het coolste personeelsfeest? Het Schwarzwald Rijssen!

INGEZONDEN - Partycentrum Het Schwarzwald in Rijssen is dé feestlocatie in Nederland. We zijn gesitueerd op een bosrijke locatie op slechts 5 minuten van de A1.

Bij ons kun je samen met je team de leukste activiteiten meemaken. Voor alle voorkeuren hebben we activiteiten die garant staan voor een spetterend personeelsfeest.



Wat dacht je van een toffe swingtrike tour. Al swingend op dit kekke, elektrische voertuig maak je aan de hand van een duidelijke routekaart een mooie tour door de prachtige omgeving.

Geven je collega’s meer de voorkeur aan activiteiten die garant staan voor spanning en sensatie? Kies dan de off road buggy tour of ga met een quad of 4x4-jeep crossen op de crossbaan. Succes verzekerd!

Bij al onze bedrijfsfeest arrangementen nemen we de Corona richtlijnen in acht. Voor extra veiligheid delen we mondkapjes uit aan wie dit wenst.

Voor aanvullende informatie over onze zeer complete arrangementen voor een personeelsfeest in 2021 of een vrijblijvend voorstel klik je op de deze link: ttps://www.hetschwarzwald.nl/personeelsfeest/

Beleef het coolste personeelsfeest bij Het Schwarzald!

Het Schwarzwald

Markeloseweg 115

7461 PB Rijssen

0548-518505