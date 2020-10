Herstel kademuren Looxmagracht daadwerkelijk gestart

Martien Tolboom legt uit. “De planning van de werkzaamheden zal zijn dat we in week 41 en 42 Liander de kabels zal verwijderen, onder de gracht door. In week 43 zal de bouwplaats ingericht worden en in week 44 gaan we de kade demonteren en brengen we de stalen dam aan. Ik verwacht dat we daar alles met elkaar een acht weken mee bezig zullen zijn. In begin december zullen we hier vertrekken, dan staat de nieuwe damwand met verankering erin, zijn de parkeerplaatsen volledig afgesloten. Wij hebben de oude monumentale kade bij ons op de werkplaats liggen. Alle stenen worden gebikt en het staalwerk gerestaureerd en wordt de hele kade op betonnen voorhangschotten geplaatst. Het zijn eisen van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Dat werk wordt dus deze winter gedaan. In maart 2021 komen we dan weer op locatie om de monumentale kade er als het ware voor te hangen. Dan zal ook het straatwerk worden ge-herinricht. Eind mei zou het dan klaar moeten zijn.”