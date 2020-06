Herbert de Vries: “Onze kapsalons zijn net een ziekenhuis, zo proper!”

SNEEK - Vandaag zijn de kapsalons in Nederland voor het eerst na de lockdown weer opengegaan. Vooraf aan de opening spraken wij met Herbert de Vries, eigenaar van vier verschillende kapsalons in Sneek.

Morgen gaan jullie kapsalons weer open. Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat de heropening weer mogelijk was?

“Dat was natuurlijk geweldig nieuws, want we zijn lang genoeg dicht geweest. We waren al redelijk goed voorbereid en alles staat al in de startblokken. Hier en daar even finetune. De maatregelen die wij genomen hebben, zijn groter dan de overheid van ons verlangt.”

Wat heeft de afgelopen periode met jullie gedaan? Hoe groot zijn de gevolgen van de lock down?

“De gevolgen zijn enorm. Je bent gewoon door je liquiditeit heen. Zeven weken helemaal geen inkomsten met zoveel medewerkers, dat is natuurlijk niet best. Wij zijn gelukkig een heel gezond bedrijf en konden het wel dragen. Maar het had niet veel langer moeten duren, we hadden in mei de lonen nog prima kunnen betalen. Daarna zou het toch wel iets ingewikkelder worden.

Je bent ondernemer en altijd creatief bezig en je zorgt ervoor dat er lichtpuntjes zijn. De eerste week dat we op slot gingen hebben we met elkaar een van de kapsalons maar eens geverfd. Dat stond al op de planning en dat hebben we toen maar met elkaar gedaan. Want dat wil ik zeker genoemd hebben, wij hebben een geweldig groep medewerkers die zich 180% ervoor ingezet hebben.

Uiteraard doet zo’n gedwongen sluiting wel iets met je. Ik heb er wel slapeloze nachten van gehad, dat is denk ik ook wel logisch.”

Wat voor maatregelen hebben jullie allemaal moeten nemen om vanmorgen weer los te mogen?

“Het is een klein beetje onduidelijk hoe de rijksoverheid de maatregelen interpreteert. Hoe is die anderhalve meter van hoofd tot hoofd. Is dat vanaf de klant? Of, nu ja vul maar in. Wij nemen er meer ruimte tussen. Wij hebben gemeten vanuit het midden van de kapstoel en dan is dat van beide kanten en van achteren anderhalve meter vrij. We hebben op de grond tape hokken aangebracht. Verder hebben we speciale gezichtsbeschermingen, zogenaamde face shields, aangeschaft. Dat doorzichtige masker kan de klant voor zich houden en de kapper kan dan toch vrij werken.”

“Verder hebben we 2000 mondkapjes op voorraad liggen die de klanten eventueel mogen gebruiken. Het is niet verplicht, en de klant moet die mondkapjes zelf betalen. Dan hebben we ook nog eens honderden liters desinfecterende middels aangeschaft. Elke klant krijgt een schone kapmantel. Onze kapsalons lijken wel een ziekenhuis, zo schoon hebben we het allemaal. Een kapsalon moet altijd proper zijn, maar het is nu gewoon factor 10. Van de 12 stoelen die we normaal gebruiken, kunnen we nu maar gebruik maken van vijf.”

“Bij Thérèse werken we vanaf vandaag met 3 kapsters, Man & Haar 3 kappers, De Barbier met 1 en de Knipperij met 2 kappers. En we zijn extra open en zullen lange dagen maken omdat we zoveel mogelijk mensen helpen willen.”

“Bij onze damessalon was het knippen altijd al op afspraak, dat hebben we nu ook bij de heren. Het gaat bovendien allemaal veel meer tijd kosten. We zullen nog maar op 50 tot 60 % op onze productie draaien.”

Hoe heeft de overheid, lokaal en landelijk jullie geïnformeerd?

“De rijksoverheid heeft ons geïnformeerd door de persconferentie van Mark Rutte van afgelopen woensdagavond. Verder heeft onze branchevereniging en mkb Nederland met minister Wiebes aan tafel gezeten. De voorschriften komen via de kappers branchevereniging. De lokale overheid, de gemeente SWF, werkt wel fantastisch mee. We leven nu met verschillende noodverordeningen en die moeten weer gewijzigd worden als er nieuwe dingen zijn toegestaan. Die hele papieren rompslomp moet door ambtenaren worden geregeld. Zij moeten dat weer voorleggen aan de veiligheidsregio, waar Sybrand van Haersma Buma voorzitter van is. Dat is best een lange weg, maar we krijgen genoeg steun.”