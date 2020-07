Havo 4 of 5 niet gehaald, maar toch via het MBO in 2 jaar naar het HBO?

Havo-leerlingen die blijven zitten in het vierde of vijfde leerjaar komen bij de afdeling Economie en Administratie in aanmerking voor het versnelde hbo-traject. Dit houdt in dat een opleiding in de richting Financieel Administratieve beroepen, Office- en managementsupport of Marketing, Communicatie & Eventmanagement binnen twee jaar afgerond kan worden.

Praktijk versus theorie

Meerdere havo-leerlingen zitten niet helemaal op hun plek in de schoolbanken. Ze zijn op zoek naar uitdaging en houden er niet van om stil te zitten. Het onderwijs gericht op de praktijk binnen de afdeling Economie en Administratie biedt uitkomst voor deze leerlingen. De afwisseling van stage, (praktijk)projecten en beroepsgerichte theorievakken zorgt voor de gezochte uitdaging en vormt bovendien een uitstekende basis voor een hbo-opleiding in economische richting.

Een havo 4 of 5 leerling met het profiel Economie en Maatschappij is toelaatbaar voor het versnelde hbo-traject. Hierbij is flexibele instroom gedurende het schooljaar mogelijk. Dus ook als tijdens leerjaar 4 of 5 blijkt dat een leerling het niet gaat redden, is het mogelijk om tussentijds in te stromen.

Programma

In de eerste weken na de instroom zal de leerling het eerste leerjaar versneld afronden. De focus ligt hierbij op het opdoen van beroepsgerichte kennis en projectmatig werken. Na deze inhaalslag volgt instroom in leerjaar 2. In dit leerjaar vinden diverse examens plaats en wordt de student door middel van projectmatig werken in de praktijk voorbereid op de stage en examinering in jaar 3. Leerjaar 3 bestaat voor de helft uit stage, waarbij het mogelijk is om een deel van deze stage in het buitenland te lopen. De overige tijd in leerjaar 3 wordt besteed aan examinering en voorbereiding op doorstroom naar het hbo.

Naast het reguliere onderwijs is het voor de student mogelijk om zijn of haar kennis te verdiepen of verbreden. Door middel van keuzedelen zoals toerisme & recreatie, mode, ondernemerschap, vormgeving, internationalisering, interne evenementen en voorbereiding HBO krijgt een student de kans om kennis en vaardigheden op te doen op een gebied dat past bij zijn of haar interesses. Daarnaast kan dit de doorstroom naar een hbo-opleiding vergemakkelijken.

Aanmelden

Een havo 4 of 5 leerling kan zich aanmelden voor het versnelde hbo-traject binnen de afdeling Economie & Administratie via de website van ROC Friese Poort. Daarnaast is het mogelijk om voor extra informatie over het versnelde hbo-traject of de inhoud van de verschillende opleidingen contact te zoeken met de decaan, Karin Raadsveld. Haar contactgegevens zijn te vinden op de website van ROC Friese Poort.