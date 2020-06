Hart onder de riem voor Ny Ylostins

IJLST - Alle bewoners van Nij Ylostins in IJlst zijn afgelopen zaterdag verrast met een speciale stipebox. In deze stipebox zaten verschillende leuke en lekkere producten van IJlster ondernemers. Na het afgelopen jaar hebben de bewoners deze hart onder meer dan verdiend.

Het afgelopen jaar was er voor de bewoners veel onzekerheid m.b.t. de bestemming van Nij Ylostins. Lang was het onzeker of en vervolgens hoe ze konden blijven wonen waar ze nu wonen. Toen hier duidelijkheid over was volgende het coronavirus waardoor vele bewoners meer aan huis gekluisterd zijn en veel minder bezoek ontvangen. De ondernemers en inwoners vonden dan ook dat deze aandacht meer dan verdiend was.

Stipebox

De stipebox bestond uit verschillende artikelen van IJlster ondernemers. Naast een bloemetje van de Haas bloemen, een geschreven kaart van Martin de groot fotografie, een lekker hartentaart van de Boer’s bakkerij bestond de box uit kwark van de de Wylde Boerinne, een gezichtsmasker van de schoonheidssalon Hilda en een lekkere Smoothie van de Utherne. Om IJlst te benadrukken was daarbij het speciaal ontworpen logo van IJlst, het schip zonder roer, uitgezaagd in piepschuim door piepschuimletters.nl. De kosten van de boxen zijn gefinancierd door donaties van IJlster en een bijdrage uit Iepen Mienskipsfûns Fryslân. Naast deze speciale stipeboxen voor Nij Ylostins zijn er ook nog stipeboxen gekocht en gedoneerd voor andere inwoners die dit verdienden in IJlst.

De stipboxen zijn een initiatief vanuit stypje lokaal. Dit IJlster ‘support your local’ initiatief is opgezet door en voor ondernemers in IJlst die door de coronacrisis minder inkomsten hebben dan voorheen. Dit initiatief is dan ook bedoeld om lokale ondernemers in deze moeilijke tijd een steuntje in de rug te geven en daarbij bewustwording te creëren voor het lokaal kopen van producten door de inwoners. Daarbij konden ondernemers op deze manier hun lokale producten onder de aandacht brengen. Deze laatste ‘hart onder de riem’ stipebox was de derde en laatste stipebox die samengesteld en verkocht is. Totaal zijn er zo’n 240 stipeboxen verkocht sinds het uitbreken van de coronacrisis.