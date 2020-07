Harold Veenema van ‘Veenema olie chemie energie’: Je kunt niet zeilen op de wind van gisteren!

Súdwest-Fryslân -“De dynamiek van een bedrijf welke opereert in een uitdagende tijd door o.a. de energietransitie. Wij willen daarnaast laten zien dat bij ons werken betekent dat je elke dag met plezier naar je werk gaat en dat je in een team terecht komt wat oog voor elkaar heeft en samen de schouders er onder willen zetten”, zegt directeur Harold Veenema familiebedrijf ‘Veenema olie chemie energie’ uit Sneek. Het bedrijf is ook aanwezig op een van de branchepleinen tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân op 19 september a.s.

“Door ons te presenteren hopen wij een beter en completer beeld te geven van onze organisatie. Wij werken daardoor mee aan betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”, vertelt Veenema. “Het doel is om op het Werkfestival zoveel mogelijk mensen te bereiken voor een juiste match tussen werkgever en werknemer. Dus wij hopen op veel gerichte belangstelling waardoor de kans hierop het grootst is.”

Familiebedrijf

“Wij zijn een echt familiebedrijf met een hecht team en een platte klantgerichte organisatie. Wij hebben meerdere disciplines en zijn zowel regionaal, nationaal en ook internationaal actief. Mijn werkdag is zeer gevarieerd en daardoor per dag verschillend. Dat komt vooral omdat er doorlopend contacten en of overleg is met klanten, leveranciers, medewerkers etc. om samen de sterk wisselende marktomstandigheden optimaal te benutten. De variatie in mijn werk vind ik leuk! Door de vele contacten op alle niveaus en vakgebieden leer je nog elke dag bij.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Wij hebben ooit smeerolie equipment geleverd aan een gigantisch jacht waarvan de eigenaar niet bekend gemaakt werd, dit was geheim. Later bleek het de huidige president van Amerika de heer Trump te zijn. Dat is dan wel weer een verhaal.

Veenema Olie Chemie en Energie BV/Oude Oppenhuizerweg 83/8606 JC Sneek. www.veenemaolie.nl

