Hardlopen, zo start je beter

INGEZONDEN - Steeds meer mensen starten met hardlopen met een sport bh. Zeker in de afgelopen periode was dat natuurlijk niet heel vreemd.

Hardlopen is niet alleen een individuele sport maar kun je ook nog eens beoefenen wanneer het jou uitkomt. Toch is het goed om vooraf te weten waar je rekening mee moet houden. Want juist bij zo’n individuele sport die je kunt starten wanneer jij het wil, mis je een trainer die je de ins- en outs aangeeft.

Techniek

Je denkt snel dat iedereen die kan lopen dus ook kan hardlopen. De ene voet voor de andere zetten maar dan wat sneller. Als je dat denkt, moeten we je teleurstellen. Om goed te leren hardlopen is het belangrijk om naar je techniek te kijken. Dit voorkomt blessures. Daarnaast zorgt een goede techniek ervoor dat je makkelijker en sneller kunt lopen. Zeker lichtlopen is een manier van lopen die zorgt voor minder blessures maar ook voor snellere tijden. Er zijn workshops om te leren lichtlopen maar je kunt je techniek bijvoorbeeld ook door een coach laten analyseren. Daarnaast is het belangrijk om in het begin de tijd die je aan het lopen bent langzaam uit te breiden en niet direct te fanatiek van start te gaan. Focus daarbij niet op de snelheid van het lopen. Loop liever zo langzaam mogelijk in het begin, dat maakt het makkelijker om de tijd die je aan het hardlopen bent steeds verder uit te breiden.

Belastbaarheid

Als je start is je techniek natuurlijk niet direct optimaal. Besef dan dat hardlopen een sport is die je spieren, gewrichten en pezen behoorlijk belast. Begin daarom voor je start met hardlopen eerst om vooral de spieren in je voeten en je kuiten goed te trainen. Dit kun je bijvoorbeeld al doen door thuis zoveel als je kunt op blote voeten of sokken te lopen. Ook wandelen in schoenen die zo weinig mogelijk steun bieden of op één been gaan staan voor de stabiliteit en het trainen van de spiertjes rond je enkel helpen daarbij. Start nooit met hardlopen als je bij gewoon wandelen al pijnlijke voeten, knieën of andere ongemakken krijgt.

Je outfit

Wat je aandoet heeft niet alleen met smaak maar ook met de temperatuur te maken. Is het warmer dan 17°C, kies dan voor een mouwloos shirt en een luchtige short. Daarnaast een cap en zonnebril tegen de zon. Bij een temperatuur tussen de 11 en 16°C heb je waarschijnlijk ook nog genoeg aan deze kleding. Loop je niet zo hard dan is een hardloopshirt met korte mouwen en een short of kortere tight een goede oplossing. Bij een temperatuur tussen de 5 en 10 °C kun je beter met laagjes gaan werken. Denk aan een ondershirt waardoor ook de juiste lichaamshouding gestimuleerd wordt. Hierover draag je een hardloopshirt met lange mouwen en een hardlooptight. Bij een temperatuur onder de 5°C draag je naast een basislaag met lange mouwen of een thermoshirt ook een hardloopshirt met lange mouwen en eventueel een hardloopjack. Onder het vriespunt horen daar ook een muts, haarband en handschoenen bij. Start je vanaf een ander punt dan je voordeur, zorg dan dat je altijd voldoende spullen meeneemt in je rugzak voor als het weer omslaat.

Sport-bh

Voor vrouwen is niet alleen de bovenkleding maar ook de juiste bh belangrijk. Sporten kan namelijk overbelasting van je nek en bovenrug leiden. Op langere termijn kan dit zelfs leiden tot schade aan het weefsel van je borsten. Borsten bestaan uit vet- en bindweefsel, vocht en klieren en hebben geen spierweefsel die de bewegingen tijdens sporten zoals hardlopen kunnen opvangen. Een kwalitatief goede Sport bh hardlopen is dus belangrijk. Daarnaast zitten borsten alleen vast aan de borstwand, waardoor ze super gevoelig zijn voor bewegingen tijdens intensieve work-outs. Dit geldt niet alleen voor vrouwen met een grotere cupmaat. Er zijn diverse goede bh’s zoals een sport bh met voorsluiting.