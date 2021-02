Handige tips om meer uit je mobiele airco te halen

Dit zie je inderdaad regelmatig, maar het kan ook anders. Je kunt namelijk ook een mobiele airco kopen. Voordeel van dit apparaat is dat je hem kunt verplaatsen. Hierdoor gebruik je hem niet alleen in jouw woonkamer, maar ook in je slaapkamer. Heb je al een mobiele airco in huis? Dan wil je hier uiteraard optimaal van profiteren. Om jou hierbij te helpen, zetten we hieronder een aantal handige tips op een rijtje om meer uit je mobiele airco te halen.



1. Plaats de airco op de juiste plek

Als je een mobiele airco gebruikt, is het belangrijk dat je deze op de juiste plek plaatst. Heb je een airco met slang? Zet het apparaat dan in de buurt van een raam neer. Je moet de slang namelijk naar buiten voeren. Een schuif- of kantelraam is hier het meest geschikt voor. Zet de airco ook niet te dicht bij de muur neer. De luchtgaten mogen namelijk niet geblokkeerd worden. Wij raden altijd een minimale afstand van 30 centimeter tot de muur aan.



2. Leg de slang recht aan

Heb je een airco met slang? Dan voer je deze via een raam naar buiten. De slang zorgt er namelijk voor dat de warme lucht naar buiten wordt gevoerd. Er zijn mensen die de slang in meerdere bochten leggen. Dit is niet verstandig. Waarom niet? Omdat je de warmteafvoer belemmert met bochten in de slang . Leg de slang van een airco daarom altijd zo recht mogelijk. Zodoende haal je meer uit jouw airco dan wanneer er één of meerdere bochten in de slang zitten.



3. Dicht het raam af

Aangezien je de slang van een airco naar buiten voert, staat er altijd een raam open. Warme lucht kan hierdoor makkelijk weer terugkeren in huis. Wil je meer uit jouw mobiele airco halen. Gebruik dan raamafdichtingsset. Hierdoor haal je meer uit jouw airco. Heb je geen zin in gedoe met een raamafdichting? Kies dan voor een airco zonder slang. Benieuwd wat er allemaal mogelijk is? Op Airco-review.nl vind je een groot aanbod verschillende airco’s.