Haarlemmermeer Lyceum bereidt zich voor op 1,5 meter samenleving met De Open Arm van Empatec Sneek

Er zijn 250 stuks van De Open Arm aangeschaft, waarmee scholengemeenschap zorgt voor het welzijn van haar leerlingen. En daarmee de maatschappij. De Open Arm is een verlengstuk voor de deurklink, om zonder huidcontact van de hand de deur te openen. En zo de verspreiding van Corona tegen te gaan.

De Open Arm

Het Coronavirus raast over de wereld. Het virus verspreidt zich snel en eenvoudig via de handen van de mens. Daar heeft Empatec De Open Arm voor bedacht. Een greeploze klink dat simpel te monteren is op bestaande deuren. Het product is verkrijgbaar in Aluminium en RVS met kantelstop voor zwaardere deuren. Met De Open Arm leveren het Haarlemmermeer Lyceum en Empatec een bijdrage aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het Coronavirus. Voor nú maar ook voor later. De maatregelen vanuit de overheid worden langzaam versoepeld. Met De Open Arm heb je als onderneming, school of instantie een extra veiligheidsmaatregel getroffen. Het product vindt vanaf 9 april gretig aftrek bij vooral scholen, hotels, recreatieparken, kantoren, tandartsen en huisartsen.

Over Haarlemmermeer Lyceum

Het Haarlemmermeer Lyceum in hoofddorp is een toptalentschool en biedt topsporters de kans om school en sport te combineren. Als opleidingsschool biedt het Haarlemmermeer Lyceum studenten de gelegenheid om hun praktijk te oefenen. Het is een school met twee gebouwen. Op de Zuidrand bieden ze Dalton onderwijs voor havo en vwo. Op de Baron de Coubertinlaan is het aanbod tweetalig voor mavo, havo en vwo.

Over Empatec Sneek

Empatec is een ambitieus sociaal werkbedrijf gevestigd in Sneek. De Open Arm past bij het ondernemende karakter en de maatschappelijke rol van Empatec. Met De Open Arm maakt Empatec een gebaar naar de maatschappij. Met open armen, als symboliek naar de mensen om ons heen. Empatec gelooft in werk en de waarde van werk en mensen. Als onderneming is werk altijd van levensbelang. Maar zeker nu wordt nog duidelijker wat werk betekent voor de maatschappij, de organisatie en haar medewerkers. Empatec doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Zo’n 70% van de mensen is ondanks de crisis veilig aan het werk bij Empatec, om eigen mensen aan het werk te houden, maar vooral ook de voedselsector, schoonmaak- en zorgsector te ondersteunen.

Samen staan we sterk!