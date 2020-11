GOFIT sneltest bij Restaurant Aan de Gracht

“Zo kun je in je eigen omgeving genieten van heerlijk eten met fantastische drankjes. Gemakkelijk te bestellen via de webshop. Mocht je het zekere voor het onzekere willen nemen, kun je er altijd voor kiezen om de enige echte #GOFIT sneltest mee te bestellen. Al onze gerechten kun je afhalen of laten bezorgen zonder gedoe van opwarmen of zelf nog aan de slag. Uitpakken en smullen maar!”