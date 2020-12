Glasvliesbehang bij het renoveren van oudere woningen

INGEZONDEN - De woningmarkt is op dit moment bijzonder onder druk gezet. De coronacrisis zorgt ervoor dat specialisten nog geen duidelijke voorspelling kunnen doen over de situatie in 2021.

Of de prijzen gaan stijgen of dalen, dat is nog volledig onduidelijk. Het hangt vooral af van de economische situatie en de ontwikkelingen op financieel vlak voor elk huishouden. In zulke tijden neemt de aantrekkingskracht van opknapwoningen en oudere huizen gestaag toe. Enerzijds omdat die vaak wél betaalbaar zijn, anderzijds omdat er eventueel geld verdiend kan worden met het opknappen van oudere woningen. Is dat een optie in 2021 en waar moet je op letten wanneer je je eigen woning op wilt knappen voor de markt?

Kosten versus opbrengsten

Bij het renoveren of aanpassen van oudere woningen zijn altijd veel opties. Je kunt ervoor kiezen om een grondige aanpak te gebruiken of juist vooral aandacht te maken voor het visuele. Het is belangrijk om eerst een doelstelling te bepalen. Ben je van plan om zelf in de woning te gaan wonen? Dan maakt het niet veel uit of je de kosten terug kunt verdienen bij een eventuele verkoop op een later moment.

Ga je een woning opknappen om er geld aan te verdienen? Dan is het goed om de kosten en baten tegenover elkaar te zetten. Een volledig nieuwe keuken verhoogt bijvoorbeeld de waarde van het huis aanzienlijk, maar de kans is zeer gering datje de volledige investering terugverdient. Dat geldt ook voor het (laten) bouwen van een compleet nieuwe badkamer.

Welke investeringen verdien je makkelijker terug?

Kleine investeringen die gericht zijn op het gebruiksgemak en het visuele, die verdien je aanzienlijk makkelijker terug. Zoals oud en matig behang vervangen door glasvlies, het opknappen van de tuin en het opknappen van stucwerk, kapotte ramen en vloeren. Hierbij is een standaardregel; hoe minder werk een nieuwe bewoner direct heeft aan het bewoonbaar maken van de woning, hoe harder de waarde van de woning stijgt. Ook zorgt dit ervoor dat jouw woning veel aantrekkelijker is in de markt zelf. Ook wanneer de huizenmarkt verzuurd raakt door de verslechterde economische situatie.

Is het een haalbare kaart?

Het opknappen van een oudere woning is te vergelijken met het opknappen van een klassieke auto. Er gaat vaak veel werk inzitten, samen met veel kosten, maar het eindresultaat kan verbluffend zijn. Toch verdien je in de meeste gevallen de kosten niet terug. Zeker niet wanneer je echt wilt kiezen voor kwaliteit en aandacht wilt besteden aan essentiële factoren.

Daarom is dit vooral een manier die geschikt is voor mensen die van plan zijn om (een aantal jaar) zelf in de woning te wonen, voordat deze eventueel op de markt gezet wordt. Bijkomend voordeel daarbij is dat je meer aandacht kunt maken voor wat jij zelf mooi en wenselijk vindt!