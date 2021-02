Glasvezel in Heeg, IJlst, Koudum, Workum en Woudsend is dichterbij dan ooit

HEEG- Vorig voorjaar heeft Delta Fiber Netwerk onder de vlag van De Fryske Mienskip op Glas en Glasvezel buitenaf een glasvezelcampagne gehouden in de kernen Heeg, IJlst, Koudum, Workum en Woudsend. Hoe is het daarna verder gegaan?

“Een mooi aantal inwoners heeft destijds een abonnement afgesloten bij één van de telecomaanbieders, maar we hadden helaas nog niet genoeg aanmeldingen om te kunnen aankondigen. Nu pakken we de draad weer op en kijken we per kern hoeveel aanmeldingen wij nodig hebben om te kunnen starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk.”

Behoefte glasvezelnetwerk groot

“De behoefte aan een snel en stabiel glasvezelnetwerk in Friesland blijft onverminderd groot. Daarom heeft DELTA Fiber Netwerk het belang in de samenwerking met De Fryske Mienskip op Glas volledig overgenomen. De initiatiefnemers van DFMopGlas blijven wel nauw betrokken en zullen in de organisatie blijven meedenken. Door deze wijziging komt de eenmalige eigen bijdrage van € 250,- voor de aansluiting en de jaarlijkse contributie van € 10,- aan de coöperatie te vervallen en is dus de glasvezelaansluiting gratis! Ook bewoners die al eerder hebben ingeschreven hoeven dit niet te betalen. Men betaalt dus enkel het abonnement! Dit betaalt men overigens pas vanaf het moment dat de aansluiting werkend is opgeleverd.”

“Het doel van DELTA Fiber Netwerk is en blijft om zoveel mogelijk mensen te voorzien van glasvezel, vooral nu! Daarom hebben wij besloten om de glasvezelcampagne weer op te pakken. De inwoners hebben tot 7 april 2021 om een abonnement af te sluiten bij een van de telecomaanbieders. Mede dankzij de inzet van de plaatselijke belangen, ambassadeurs en lokale verkopers hopen we het nu te halen! We rekenen erop dat de inwoners die zich al hebben aangemeld ook buren, vrienden en familie overtuigen van de voordelen van glasvezel. Samen zorgen we voor voldoende aanmeldingen!”

“Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd Na 7 april 2021 worden inwoners geïnformeerd over de uitslag. De laatste informatie vindt men ook op de website gavoorglasvezel.nl Als je je al hebt aangemeld; super! Je aanmelding blijft geldig. Je gaat uiteraard pas betalen als je de aansluiting in huis hebt. Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je wel graag glasvezel? Aanmelden kan nog steeds telefonisch bij de lokale verkopers en online bij één van de vier telecomaanbieders: Caiway, Delta, Helden van Nu of Online.nl.

Kijk voor meer informatie op www.gavoorglasvezel.nl