Gemeente SWF zoekt innovatieve ondernemers voor de verkiezing Onderneming van het jaar SWF 2021

Steinfort Glas bestaat ‘an sich’ al bijna honderd jaar. Gerlof Reijneker en zijn compagnon staan sinds begin 2005 aan het roer en hebben verschillende innovaties doorgevoerd om het bedrijf te maken tot wat het nu is. Hoe dat gaat? Vooral door het besef dat dit bedrijf runnen geen werk is, maar hobby. En dat je klanten je vrienden zijn. “Als het op werk begint te lijken, moet je wat anders gaan doen!”, meent Gerlof Reijneker.

Enthousiast vertelt deze eigenaar van Steinfort Glas over zijn bedrijf. Zijn positieve mindset, innovativiteit en grensbewaking schemert door in alle hoeken van het bloeiende bedrijf. Het meest opvallende daarbij is het klantcontact. Gerlof durft het aan om klanten niet aan te nemen of later alsnog de deur te wijzen. Dat klink wellicht zwart/wit, maar het is wel de manier om tijd en energie over te houden voor je ‘ideale’ klant die een samenwerkingspartner wordt. “Je bent niet langer alleen maar een leverancier, maar een gespreks- en samenwerkingspartner.” Hierdoor heeft Steinfort Glas de afgelopen jaren bijzondere producten en projecten kunnen opleveren.

Kracht van het bedrijf

Daarbij weet Gerlof natuurlijk als geen ander waar zijn bedrijf goed in is: innovatie, meedenken én prachtige producten maken voor een breed scala aan bedrijven én particulieren. Hij noemt zijn klanten dan ook eigenlijk allemaal vrienden die ook met hun bedrijf bezig zijn. “Als een vriend van mij een mooie uitdaging heeft? Dan help ik graag!” En zo kwam het bedrijf vorig jaar aan nieuwe tijdelijke opdrachten zoals de schermen die buschauffeurs moeten beschermen tegen Covid-19. En ja, dan gaat Gerlof zelf op pad met karton, ducttape en stanleymes om een mal te maken én plaatst hij de volgende dag het testscherm zelf in de proefbus om vervolgens mee te rijden met de chauffeur om te achterhalen of dit een werkbare situatie is.

Van glasplaat naar product

De basis van Steinfort Glas is simpel: “Wij kopen grote platen glas in en daar maken wij producten van.” Vervolgens blijkt al snel dat het scala van producten enorm breed is. Het is op te delen in de volgende productgroepen: systeemwanden/kantoorinrichting, winkelinrichting, (vakantie)woningrenovatie, glas voor automatische busdeuren, touchscreenpanelen, architectuurprojecten in Amerika en de webshop voor particulieren: glazz.nl. Jaarlijks zijn deze productgroepen aan veranderingen onderhevig door de markt. “Een aantal jaren geleden was winkelinrichting bijvoorbeeld nog 30% van ons bedrijf, nu slechts 10%.” Maar daarvoor in de plaats komt dus wél ruimte voor innovatie. En die hebben ze op verschillende manieren opgepakt.

Zonnepaneel met een ‘Van Gogh’

Er is een flinke markt voor zonnepanelen. Waarbij de uitdaging geldt: hoe kun je een huis energieneutraal maken als het dak niet groot genoeg is? Gerlof en zijn team hebben daar een antwoord op: bedrukte zonnepanelen als gevelbekleding. Diverse voorbeelden hiervan staan in zijn kantoor in Franeker. Eén zonnepaneel is bedrukt met een kunstwerk van Van Gogh. “Dit levert wel iets minder rendement op dan een onbedrukt zonnepaneel, maar als je dit op je buitenmuur plaatst ziet het er wél aantrekkelijker uit dan een regulier zonnepaneel. In Scandinavië en Zwitserland vindt dit product al gretig aftrek.”

Badkamerrenovatie in anderhalve dag

Een ander product van Steinfort Glas dat steeds meer in de belangstelling komt in de (vakantie)woningsector is de badkamerrenovatie die in anderhalve dag gedaan kan worden. Ideaal voor bewoonde staat dus. “Wij leveren glazen wanden en vloer die je als een scheepje in een fles in je bestaande badkamer aanbrengt.” Er zijn twee problemen die hiermee omzeild worden: het woningtekort en het tekort aan vakmanschap in Nederland. Doordat iedereen die wil werken deze badkamers kan installeren is er geen vakman meer nodig én de installatie gaat ook nog eens razendsnel. Dezelfde avond kun je nog douchen en de volgende ochtend is je gerenoveerde badkamer klaar.

Steinfort Glas was natuurlijk al bekend met een breed scala van prints op glas maken, en dat komt nu ook in dit nieuwe project goed van pas. “Men kan ieder gewenste kleur en print in de nieuwe badkamer krijgen.” En omdat de installatie zo snel gaat zijn woningcorporaties én bewoners erg enthousiast over de resultaten van dit duurzame product met een levensduur van 40+ jaren. Maar ook eigenaren van hotels en vakantieparken gebruiken het concept graag. De geprinte panelen zorgen voor sfeer en je creëert eenvoudig een thema. Daarnaast is de werkwijze van het concept ook ideaal voor de bezettingsgraad, de verhuur heeft gewoon doorgang.

Overwegingen

“We hebben het zo ver verbeterd dat we lokaal mensen snel kunnen opleiden waarbij ze de derde badkamer al alleen kunnen doen.” Daarnaast is de gebruiker enthousiast over de moderne uitstraling, het gemak in onderhoud én de zogenaamde knuffelmuur. “Het is op papier een gouden product. Maar een aantal corporaties zijn nog wat terughoudend. Maar, één ding is zeker: begin 2022 gaan er vele huurwoningen in Friesland op deze manier gerenoveerd worden.”

Als laatste wil Gerlof Reijnekernog zijn volgende overweging meegeven. “De export naar onder andere Amerika is de slagroom op de koffie, ik wil er nooit afhankelijk van zijn. Wij zoeken het in de breedte. Enne, er is voor alles een markt!”

Tekst en foto’s : Janita Baron