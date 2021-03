Geld besparen door een applicatie?

Zo zijn er applicaties die je adviseren op het gebied van voeding, op het gebied van sport maar zeker ook op financieel gebied. We zien hierin echter nog een zekere terughoudendheid als het gaat om applicaties die je kunnen helpen op financieel gebied. Dit komt omdat we onze financiën liever zelf beheren en onder controle hebben. De financiële gegevens worden daarnaast minder snel toevertrouwd aan een andere partij dan gegevens op het gebied van voeding en beweging. Toch kunnen deze financiële applicaties jou op verschillende manieren helpen. In deze blog vertellen we je meer over dit soort applicaties!

Inzicht

Het belangrijkste wat deze applicaties doen is het verschaffen van inzichten. Waar het vroeger heel normaal was om een huishoudboekje te hebben, maken steeds minder huishoudens hier gebruik van. In een huishoudboekje worden alle inkomende en uitgaande kasstromen van een gezin bijgehouden. Deze klus kost redelijk veel tijd en dit is dan ook waarom ook steeds minder mensen dit huishoudboekje bijhouden. Een financiële applicatie zoals bijvoorbeeld Dyme kan daarom in dit soort gevallen een uitkomst zijn. Door de applicatie te koppelen aan je bankrekening creëert deze automatisch een huishoudboekje voor je. In dit online huishoudboekje kun je precies zien waar jouw geld vandaan komt en waar al jouw geld heen gaat. Dit inzicht kun je gebruiken om bepaalde kosten te verlagen of soms zelfs volledig te elimineren!

Abonnementen

Als je het hebt over geld besparen met een app dan zul je waarschijnlijk niet direct aan je eigen abonnementen denken. Toch kunnen de applicaties je hierin ook op weg helpen. Zoals gezegd wordt er door een financiële applicatie een soort van huishoudboekje bijgehouden. In dit huishoudboekje kun je duidelijk zien welke abonnementen je hebt en hoeveel deze je per maand kosten. Het voordeel van de financiële applicaties is dat ze gekoppeld zijn aan het internet. Hierdoor kan de applicatie jou helpen bij het inzichtelijk krijgen van jouw mogelijke besparingen op abonnementen. Je kunt in veel gevallen zelfs overstappen van abonnement via dezelfde applicatie. Zo houd je alle abonnementen die je hebt up to date en weet je zeker dat je nooit teveel betaald