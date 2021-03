Geef op persoonlijke wijze invulling aan uw testament

Het opstellen van een testament is meer dan alleen een handtekening zetten onder een document. U moet nadenken over veel factoren en soms lastige beslissingen nemen. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen: de adviseurs van Erfrechtplanning helpen mensen op een persoonlijke en heldere wijze met het invulling geven aan een testament en levenstestament.

Erfrecht begrijpelijk maken

De adviseurs van Erfrechtplanning zijn specialisten in erfrecht. “Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de Nederlanders nog geen testament heeft. Daarbij is het erfrecht ook echt complexe materie. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen op een persoonlijke en begrijpelijke wijze invulling te laten geven aan hun testament.” Aan het woord is Fedor Sikkes, een van de directeuren van Erfrechtplanning.

Vrijblijvend adviesgesprek thuis

“Tijdens het vrijblijvende adviesgesprek thuis gaan we concreet in op de persoonlijke situatie van de mensen en bespreken we fiscale besparingsmogelijkheden. Wil iemand verder gaan, dan maken we een begrijpelijk adviesrapport. Is alles duidelijk en naar wens, dan is de volgende stap het ondertekenen bij de notaris. Dat kan bij een van de notarissen in ons netwerk, maar kan ook bij een notaris naar eigen keuze zijn.”

Regie houden met een levenstestament

“Wat wij ook bespreken bij de mensen thuis, is het levenstestament. Een levenstestament zorgt ervoor dat u regie houdt over uw leven, ook als u wilsonbekwaam raakt door ziekte of een ongeval. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon zorgt u ervoor dat er iemand is die namens u belangrijke beslissingen kan nemen zoals u die zelf zou hebben genomen. Denk aan medische beslissingen, maar ook aan het regelen van de administratie, het zorgen voor eventueel minderjarige kinderen of het overnemen van uw onderneming.

Gratis informatiebrochure

“Op onze website www.erfrechtplanning.nl staat veel handige informatie en kunnen mensen een gratis informatiebrochure aanvragen. Wij begrijpen dat erfrecht geen onderwerp is waar u graag over nadenkt, maar als u alles goed heeft geregeld, brengt dat echt rust met zich mee”, besluit Fedor Sikkes.