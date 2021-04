Fritom Group steunt Stichting Jarige Job.

SNEEK- De Fritom Group viert dit jaar haar vijftigste verjaardag. In dit jubileumjaar wil de jarige Job graag een cadeautje weggeven. Ze wil een financieel steuntje in de rug geven aan een charitatieve organisatie die haar hulp goed kan gebruiken. De link met de Stichting Jarige Job was natuurlijk snel gemaakt.

Gistermiddag nam Jacqueline Dale, ambassadeur regio Noord van Stichting Jarige Job op het kantoor van Fritom Holding in Bolsward, een cheque van € 10.000 in ontvangst. Aan Arnold de Jong, bestuursvoorzitter van Fritom was de eer om de cheque uit te reiken namens de acht logistieke dienstverleners die samen de Fritom Group vormen.

Vanuit hun MVO-doelstellingen steunen de Fritombedrijven op individuele basis diverse goede doelen. Jaarlijks wordt er echter ook een collectief doel gekozen. Eerder steunde de Fritom Group bijvoorbeeld al Heart for Children en de Stichting Noordzeeziekte. Nu viel de keuze op de Stichting Jarige Job. Arnold de Jong over deze keuze: “We staan helemaal achter de doelstelling van Stichting Jarige Job. Voor kinderen moet een verjaardag met cadeautjes en trakteren op school eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Helaas is dat voor een grote groep kinderen in ons land niet zo. Ze kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Er zijn geen cadeautjes en ook de klas kan niet getrakteerd worden. Moet je je eens voorstellen: soms blijven kinderen hierom op hun verjaardag met een smoesje thuis! De Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag door ze te verrassen met een verjaardagsbox met een mooi cadeau, versiering en traktaties voor de klas. Dat wij als Fritombedrijven hier onze bijdrage aan kunnen leveren, vinden we geweldig.”

Over de Fritom Group

De Fritom Group bestaat uit 8 logistieke dienstverleners in Nederland. Ze behoort met ruim 600 medewerkers en 130 mio. omzet tot de 25 grootste logistieke bedrijven van Nederland.

Tot de Fritom Group behoren:

In Friesland: Fritom Holding, Melkweg|Fritom en Veenstra|Fritom

In Groningen Oldenburger|Fritom

In Drenthe Oldenburger|Fritom

In Overijssel Bidon|Fritom, Forvision|Fritom, TGN|Fritom, Forvision|Fritom en Veenstra|Fritom

In Noord-Holland Oldenburger|Fritom

In Noord-Brabant Sanders|Fritom

Over de Stichting Jarige Job

Voor de armste gezinnen in Nederland is het kopen van een cadeau voor een jarig kind of het uitdelen van traktaties in de klas door financiële omstandigheden niet mogelijk. Het gaat om 61.000 kwetsbare kinderen. Iedere maand krijgen zo’n 5.000 ouders een verjaardagsbox voor hun jarige kind, met hierin een cadeau, iets lekkers om op te trakteren in de klas en met versieringen. Ieder kind verdient immers een verjaardag!