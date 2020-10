Friezen houden vertrouwen in bitcoin, ondanks coronavirus

De olieprijs was zelfs kort even negatief. Bitcoin, ‘s werelds bekendste cryptocurrency, is in maart in waarde gehalveerd.

Wat doet dit met het vertrouwen van Nederlanders in cryptocurrency’s zoals bitcoin? Cryptocurrency bedrijf BTC Direct deed onderzoek onder 3.370 Nederlanders. Hieruit bleek dat Friezen meer vertrouwen in bitcoin hebben dan de rest van Nederland.

Meer vertrouwen in bitcoin dan landelijk gemiddelde

Ondanks de daling van maart blijven inwoners van Friesland vertrouwen houden in bitcoin. Van de ondervraagden zegt 34% meer of veel meer vertrouwen te hebben in bitcoin. Slechts 24% geeft aan minder vertrouwen te hebben in bitcoin.

Dit is opvallend, want hiermee wijkt Friesland af van het landelijk gemiddelde. Over het algemeen is het vertrouwen in bitcoin onder Nederlanders vrijwel gelijk gebleven. De sterk herstellende koers na de coronacrisis kan hiermee misschien wel te maken hebben.

Voorkeur voor bitcoin

Bitcoin is de meest geliefde cryptomunt onder inwoners van Friesland. Maar liefst 65% van de ondervraagden geeft aan bitcoin boven andere cryptocurrency’s te verkiezen. Ethereum (40%) en Chainlink (37%) sluiten de top drie af. Meerdere antwoorden waren mogelijk in deze categorie.

Grootste deel investeerders zijn mannen

Het beeld dat crypto-investeerders vooral mannen zijn, klopt ook de Noordelijkste provincie van Nederland. Maar liefst 87% van de investeerders is man. Daarmee wijkt Friesland wel iets af van het Nederlandse gemiddelde, in Nederland is 90% van de crypto-investeerder man. Blijkbaar is cryptocurrency nog steeds een mannenwereld.

Net als de rest van Nederland investeren Friezen vooral voor de lange termijn. Zij kopen bitcoin, houden het enkele jaren vast, en verkopen bitcoin wanneer de koers is gestegen. Slechts 27% van de Friezen geeft aan te investeren voor de korte termijn. Zij hopen binnen enkele maanden winst te hebben.