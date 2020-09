Friesland Lease uit Drachten uitgeroepen tot Friese Onderneming van het Jaar 2020

SNEEK- Vandaag vond in Sneek de finale van de Verkiezing Friese Onderneming van het jaar 2020 plaats. Commissaris van de Koning, Arno Brok overhandigde de prijs aan Jan Baljeu van winnaar Friesland Lease. De jury roemt het bedrijf omdat het de noodzaak begrijpt tot een nieuwe positionering, denkt in mobiliteit, duurzaamheid en wegblijft van het korte termijn denken. Met deze visie heeft Friesland Lease de goede positie gecreëerd om keuzes te kunnen maken in nieuwe economische modellen.

De andere twee finalisten Oreel Groep uit Hallum en Spinder Dairy Housing Concepts uit Drachten waren samen met de winnaar doorgedrongen tot de finale. De jury bezocht gedurende één dag de finalisten en had bedrijfsinformatie uit de Business Maturity scan, een vitaliteitsscan en een financiële scan. Alle finalisten hebben zich tweemaal gepresenteerd aan de jury en zijn intensief door hen bevraagd. Tijdens de halve finale in maart haalden drie genomineerden de finalestrijd niet. Deze zes halve finalisten bleven over uit een longlist van ruim 100 bedrijven.

PlusNauta Sneek

Dit jaar was het de eerste keer dat de finale online plaatsvond. In het bedrijfspand van PlusNauta te Sneek waren twee studio’s gebouwd. In de ene presenteerde Roelof Lousma de voorbeschouwing. De presentatie van de finale was in handen van Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma. Daarnaast waren er drie studenten van de opleiding communicatie van NHL Stenden op locatie bij de drie finalisten aanwezig.

‘Zodoende maakten we bijna 2 uren live televisie vanaf 5 verschillende locaties’, aldus producent Bram Nauta. ‘Dat was best spannend in de voorbereiding maar met dank aan het hele team zijn we trots op het resultaat’. De jury van de Friese Onderneming van het Jaar 2020 bestond uit juryvoorzitter Sander de Rouwe, gedeputeerde Economische Zaken van de Provinsje Fryslân, Jennifer Westers (onderneemt in WestCord Hotels), René de Heij (onderneemt in Probo) en Nic Bakker (onderneemt in Bakker Transport & Warehousing en winnaar in 2019).