Friesland College is ‘educational partner’ van Nederlands Instituut Marketing

SNEEK- Het Friesland College is vanaf komend studiejaar een erkende ‘educational partner’ van het Nederlandse Instituut voor Marketing (NIMA). Hiermee is de opleiding Marketing en Communicatie van de FC-school Commercie en Dienstverlening in Noord-Nederland de eerste en enige mbo-school die studenten rechtstreeks opleidt voor het examen NIMA-A. Dinsdag tekenden bestuursvoorzitter Carlo Segers van het Friesland College en Rob van Vroenhoven (NIMA) de overeenkomst voor nauwe samenwerking.

Met dit vakdiploma van de Nederlandse beroepsvereniging voor de marketing, communicatie en sales kunnen professionals in heel Europa aan de slag. In de opleiding komt het volledige proces van marketing aan de orde, van het ‘lezen’ van cijfers tot slim omgaan met online zoekmachines en het plaatsen van relevante content.

NIMA is een onafhankelijk instituut, dat kennis en vaardigheid toetst in landelijke examens met meerkeuzevragen en vragen over cases uit de praktijk. ‘Met een diploma op dit niveau kunnen we onze studenten nóg beter voorbereid een uitdagend werkveld insturen’, zegt directeur Tom Valk van de FC-school. ‘Beide organisaties stellen hoge eisen aan de vakbekwaamheid van toekomstige en huidige professionals. Een NIMA-certificaat geniet in de branche veel aanzien en staat garant voor inhoudelijk deskundigheid.’

Om de objectiviteit en waarde van de diploma’s te garanderen, gaat het NIMA niet opleiden. Dat is aan het Friesland College, dat vanzelfsprekend kennis en vaardigheden die worden vereist in de examens - in samenspraak met het NIMA - opneemt in het onderwijsprogramma van de opleiding Marketing en Communicatie. Uitgangspunt blijft het praktijkgestuurd leren van het Friesland College, dat in het onderwijs sterk is gericht op leren uit ervaringen in de praktijk of vanuit die praktijk.

Rob van Vroenhoven, manager NIMA examens, over de samenwerking: ‘NIMA is blij dat nu ook in Noord-Nederland mbo-studenten op het Friesland College een NIMA-diploma kunnen behalen. Wij kunnen toegevoegde waarde bieden, in zowel theorie als praktijk, en kijken uit naar een nauwe samenwerking met de docenten.’ Carlo Segers ziet veel mogelijkheden. ‘Dit past uitstekend bij wat wij graag doen bij het Friesland College: studenten uitdagen om zich maximaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.’

Het NIMA neemt de examens af op het Friesland College. Naast hun diploma van het Friesland College kunnen studenten straks kiezen voor een eindtoets van het NIMA, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op termijn gaat de school - in het kader van Leven Lang Ontwikkelen – eveneens opleidingen verzorgen voor volwassenen die zich willen ontwikkelen in de richting van marketing of er misschien al werken en een volgende stap willen maken met het diploma NIMA-A.