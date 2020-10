Friese dealer ABD Nissan alweer in de prijzen

SNEEK- ABD NISSAN heeft dit jaar de tweede prijs behaald in de jaarlijkse ‘Nissan dealer of the Year’-verkiezing. ABD Nissan is met deze tweede plaats voor de vijfde keer in de prijzen gevallen, een prestatie om trots op te zijn.

De Friese Nissan dealer heeft vestigingen in Drachten en Heerenveen. Tevens heeft het bedrijf Renaultvestigingen in Drachten, Dokkum, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek. Het bedrijf staat al jaren hoog in de landelijke kwaliteitsstatistieken van Nissan-dealers. Al vijf jaar lang scoort ABD het best op het gebied van klanttevredenheid.

Directeur Wybe Kooistra: “Het is prachtig om te zien hoe onze klanten én onze importeur ons waarderen. Met ons team zijn we ook dit jaar weer in staat geweest om het podium te bereiken. Natuurlijk wil ik hiervoor onze klantenkring bedanken voor de feedback én de loyaliteit.

Jammer genoeg dit jaar geen eerste, maar een tweede plaats. Toch ben ik trots op ons team waarmee we ook dit jaar in staat zijn geweest samen een podiumplaats te behalen. We stimuleren elkaar continu om nog beter te worden en dat werpt ook dit jaar zijn vruchten weer af. En volgend jaar gaan we weer uiteraard weer voor de eerste plaats!”

De Nissan Global Dealer of the Year Award wordt jaarlijks toegekend aan dealers die zich buitengewoon inspannen voor de groei van het merk, succesvol verkopen, topservice verlenen aan Nissan rijders, een hoge waardering krijgen van hun klanten én openstaan voor vernieuwing.