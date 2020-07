Fries dealerbedrijf is op zoek naar auto's

Daar waar een inruilauto vroeger noodzakelijk kwaad was voor een autobedrijf wordt er nu flink geld geboden voor jong gebruikte auto’s. Het is dus nu extra aantrekkelijk om een auto in te ruilen óf te verkopen. Bij ABD, die de merken Nissan, Renault en Dacia vertegenwoordigd, zijn ze dagelijks op zoek naar gebruikte auto’s. De klant hoeft de auto niet beslist in te ruilen voor een nieuwe auto, maar kan op de website met een paar klikken kijken wat zijn of haar auto waard is, ongeacht het merk of uitvoering.



Volgens directeur Wybe Kooistra is het momenteel de omgekeerde wereld, maar wel de manier om het occasionbestand weer op peil te krijgen en de klanten van ABD te kunnen bedienen. Kooistra is ook directeur van de Friese autosupermarkt Qarnet waar ook extra vraag is naar jong gebruikte auto’s.