Foutje bedankt...

“Helaas is een deel van de funderingspalen te diep geboord. Het is daarom nodig om 12 extra funderingspalen in de grond te boren. Het boren gebeurt weer met DPA-palen waarbij de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Zodra de extra funderingspalen in de grond zitten worden aansluitend funderingswerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het maken van de funderingsbalken en het aanleggen van de riolering en waterleidingen. Daaropvolgend wordt de begane grondvloer gelegd”, zo laat een woordvoerder van het bouwproject in een nieuwsbulletin aan de buurt weten.