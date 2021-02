Fotoreportage van een nacht met de gladheidsbestrijding: volop sneeuw, tussendoor en gehaktbal

JOURE/LEMMER - Het is volop winter in Fryslân, met jachtsneeuw en vrieskou. Om de gemeentelijke wegen zo goed als mogelijk berijdbaar te houden zijn twee gladheidsbestrijdingsteam van De Fryske Marren zaterdagavond begonnen met hun werkzaamheden. Vijf vanaf de gemeentewerf in Lemmer en vijf vanuit Joure, ieder met een coördinator of in vakjargon 'waker'.