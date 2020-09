Focus bij overname NDC is redactionele zelfstandigheid van de kranten

LEEUWARDEN-Vakbonden reageren in eerste instantie positief op het nieuws dag NDC Mediagroep, uitgever van onder meer Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden, zo goed als zeker wordt overgenomen door het Belgische mediabedrijf Mediahuis. "Wij hopen dat deze stap na alle reorganisaties eindelijk eens wat stabiliteit brengt en zekerheid over de werkgelegenheid," zegt Hans Robijn van vakbond FNV.

Er ligt op dit moment een sociaal ramwerk waar al eerder over onderhandeld is met de directie van NDC. Diverse werknemers van NDC hebben op basis van deze regeling het bedrijf verlaten. Maar dit sociale raamwerk loopt op 1 januari af. Robijn: "Wat daarna gebeurt moeten we met de directie fan Mediahuis bespreken."

Ook het contract over redactionele samenwerking met DPG media (voorheen de Persgroep) die via het Algemeen Dagblad veel kopij levert aan de NDC-bladen loopt op 1 januari af. "Het is dus een logisch scenario dat de overname op 1 januari effectief wordt," zegt Robijn. Hij verwacht dat diensten zoals verkoop en administratie efficiënter kunnen. "Dat zal voor het grootste deel naar Amsterdam verhuizen, vermoed ik. Ik denk dat de redacties wel hier blijven. Maar hoe precies moeten we afwachten."

60+ werknemers

Groot-aandeelhouder van de NDC, FB Oranjewoud (met 87 procent van de aandelen) zou 4 miljoen euro vrij hebben gemaakt voor werknemers boven de 60 jaar die het bedrijf willen verlaten. de vakbond bevestigt dit. "Dat is mooi natuurlijk. Maar het mag niet zo zijn dat deze mensen straks als zzp'er het bedrijf weer binnen komen," zegt Robijn.

Onafhankelijkheid van fundamenteel belang

Voor Vereniging Het Friesch Dagblad, eigenaar van de titel van deze krant, is redactionele onafhankelijkheid vanwege de christelijke signatuur de grootste zorg. Officieel wil de vereniging niet op de overname reageren. Maar een van de bestuursleden laat wel weten dat een onafhankelijke redactie en eigen beleid over de inhoud van fundamenteel belang zijn. Daar horen de betaalde advertenties bij.

Ook voor Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden is redactionele onafhankelijkheid zeer belangrijk. De leiding van het bedrijf en de hoofdredacties zeggen hier tijdens de onderhandelingen niets over. Oud-hoofdredacteur van de LC, Rimmer Mulder, toont zich optimistisch over de ruimte die het Mediahuis aan redacties geeft. "Mediahuis is een goed bedrijf dat duidelijk oog heeft voor de journalistieke kant," zei hij maandag bij Omrop Fryslân.

Hoeveel ruimte is er voor de redactie?

De vraag is hoeveel ruimte er beschikbaar is voor de redacties.Het teruglopende aantal abonnees en de leeglopende advertentiemarkt zijn de grootste zorgpunten bij NDC. Precieze cijfers zijn niet openbaar. Maar dit deel van NDC zorgde voor het verlies van meer dan 4,5 miljoen euro in 2018. Recentere cijfers zijn nog niet bekend. Maar ook 2019 was verliesgevend.

En dit jaar komen daar de zorgen over het coronavirus en de daarmee verder teruglopende advertentiemarkt er nog eens bij. Laat dat ruimte voor journalisten van de drie kranten om met eigen journalisten sport of politiek te volgen? Gedeputeerde Sietske Poepjes hoopt van wel. Zij vindt pluriformiteit van de media in onze provincie van groot belang, zei ze dinsdag.

Druk en distributie

De tien jaar geleden vernieuwde drukkerij doet het goed en draagt voor diverse miljoenen positief bij aan het bedrijfsresultaat, zegt een betrokkene. Hetzelfde geldt voor het transport en de distributie van alle kranten. NDC brengt niet alleen de eigen kranten rond, maar zorgt ook voor de bezorging van alle kranten van het Mediahuis en de Persgroep zoals De Telegraaf, NRC, Trouw, De Volkskrant en Algemeen Dagblad. Aan het bezorgen van deze externe kranten is goed te verdienen.

De verwachting is dat er aan de beide laatste bedrijfsonderdelen niet veel zal veranderen, zegt Hans Robijn. De focus zal liggen op de activiteiten van en rondom het krantenbedrijf. Dat wordt nog zeer spannend.