Fit20 los op nieuwe locatie aan de Zwarteweg 4 Sneek

SNEEK- Vorige week zijn de medewerkers van Fit20 druk bezig geweest met de voorbereidingen op haar nieuwe locatie aan de Zwarteweg 4 in Sneek. Vandaag is de apparatuur verhuisd naar het nieuwe onderkomen.

Vanaf vanmiddag 17.00 uur is het weer mogelijk om iedereen weer sterk en fit te kunnen maken in 20 minuten per week!