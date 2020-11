Financiële injectie van 5 miljoen euro voor Empatec

SNEEK-De colleges van burgemeester en wethouders van de zes gemeenten die aandeelhouder zijn van NV Empatec in Sneek vragen de eigen gemeenteraden in te stemmen met een eenmalige bijdrage van 5 miljoen euro. De financiële injectie is nodig om het huishoudboekje van het sociaal werkbedrijf op orde te brengen.

Het tekort is opgebouwd in de jaren sinds 2015. In dat jaar werd de Participatiewet van kracht en stelde het Rijk jaarlijks fors minder geld voor de sociale werkvoorziening beschikbaar aan de gemeenten.

De financiële injectie van 5 miljoen euro gaat niet rechtstreeks naar Empatec, maar zal - na akkoord door de gemeenteraden - overgemaakt worden naar de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Fryslân-West. De zes (Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland) zijn verenigd in deze GR, die nauwe financiële banden heeft met de NV Empatec.

Dat een extra bijdrage nodig is, komt niet als een verrassing. Onderzoekers van KokxDeVoogd, een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners, brachten dit voorjaar de financiële huishouding van Empatec en de GR in kaart. Hun slotsom was dat de zes gemeenten financieel moeten bijspringen.

Genoemd werd toen een bijdrage van 4,3 miljoen euro. Sindsdien is ook Empatec, dat zo’n 1100 medewerkers heeft, getroffen door de coronapandemie. Om het sociaal werkbedrijf financieel solide aan 2021 te kunnen laten beginnen, kwamen de zes gemeenten uit op het nu voorgestelde bedrag van 5 miljoen euro.

De bijdrage verschilt per gemeente en is gebaseerd op het aantal mensen dat in het kader van de sociale werkvoorziening (SW) bij Empatec aan het werk is. Súdwest-Fryslân heeft van de zes het hoogste aantal SW’ers en neemt 2.860.000 euro voor haar rekening, gevolgd door Waadhoeke (1.101.000 euro), De Fryske Marren (617.000 euro), Harlingen (391.000 euro) en Terschelling (31.000 euro). Vlieland, dat geen SW’ers heeft, is vrijgesteld.