FILSEN Home High Tea: zoete en hartige hapjes, sapjes, vintage servies en tafellinnen

OMTINKEN - Voor € 20,50 p/p kun je nu thuis van de unieke FILSEN vintage high tea genieten. Het enige wat jij hoeft te doen, is samen zijn met je dierbaren (max. 4) en water koken. Wij regelen de rest: van een diversiteit aan zoete en hartige hapjes en sapjes tot echt vintage servies en tafellinnen. Zo weinig mogelijk gebruik makend van plastic en wegwerp. Nadien lever je de vuile vaat gewoon bij ons in. Stuur FILSEN een berichtje Facebook of Instagram om een datum af te stemmen. Zo help jij vintage- en theewinkel FILSEN 2020 door!