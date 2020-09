Europese onderscheiding voor digitaal leerprogramma Friesland College en Boomberoepsonderwijs

BERLIJN – Diglin MVT, het digitale taalprogramma van het Friesland College en uitgeverij Boom Beroepsonderwijs in Meppel, heeft in Berlijn de Comenius EduMedia Siegel 2020 gekregen. Deze Europese onderscheiding werd donderdag uitgereikt door het gezaghebbende Gesellschaft für Pedagogik und Information (GPI).

Dit jaar reikte het gezelschap elf zegels uit in de categorie ‘Berufliche Aus- und Weiterbildung’, gericht op beroepsonderwijs aan jongeren en volwassenen. Deze Comenius Awards en Siegels gelden als een belangrijke onderscheiding voor hoogwaardige multimediaproducten in het onderwijs. Vanuit heel Europa komen hiervoor nominaties binnen. De prijzen werden dit keer niet ‘live’ uitgereikt tijdens een grote bijeenkomst in Berlijn, maar in een online event.

Uitdagend

In Diglin MVT werken mbo’ers achter de computer in Frans, Duits, Engels en Spaans aan hun lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid. De student zoekt zelf een weg in opdrachten op ieder niveau. Hij kiest een doel met behulp van de digitale bronnen die hiervoor beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld: ‘Over een uur kan ik benoemen wat ik op straat zie in een Engelse stad’. Hiermee gaat een student dus aan de slag in een ‘digitale praktijk’ van een straat in het scherm.

Voordeel is dat studenten al doende leren en meteen feedback krijgen, als het goed gaat of fout is,. De docent vooral een begeleider is, die aanvult en doelen stelt. Proberen, luisteren, invullen… Bij Diglin MVT gaat het gauw om zo’n duizend interacties per uur. Het materiaal wordt ontwikkeld in het Friesland College en wordt door Boom Beroepsonderwijs op de markt gebracht. Interactie is er ook met de gebruikers op andere scholen, die onder meer kunnen aangeven wat ze nodig hebben om verder te komen.

Trots

Praktijkgestuurd dus, volgens de methodiek die bij het Friesland College veel wordt toegepast. Docenten van het FC-Talencentrum maken materiaal en gebruiken het ook om er ervaring mee op te doen, ict-studenten van het Friesland College bouwen de platforms. En zo is de Comenius EduMedia Siegel een onderscheiding voor iedereen in het project, zegt ‘bouwer’ Jan Deutekom van het Friesland College: ‘Met deze erkenning mogen we samen trots zijn.’

Dat geldt ook zeker voor Heleen Kooistra, uitgever. ‘DigLin MVT levert een nieuwe impuls aan het taalonderwijs. De grote belangstelling van taaldocenten laat ons dat al zien. De Siegel is een bevestiging daarvan.’