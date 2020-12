Essentiële bedrijven

SNEEK- Met argusogen werd vandaag bekeken hoe bedrijven die om ‘essentiële redenen’ open mogen blijven dat in de praktijk deden. De HEMA is zo’n bedrijf.

In alle in alle HEMA-vestigingen blijven onder meer verzorgingsproducten, eten, koffie en wijn te koop. Dat geldt ook voor bakkersproducten. Alleen al op deze dinsdag zouden er 1500 taarten via HEMA-filialen worden uitgeleverd. "We zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het is raar om nu dicht te gaan", aldus een woordvoerder van het bedrijf. Ook in Sneek blijft de winkel aan het Oosterdijk open.

Medewerkers van de HEMA waren vanmiddag druk bezig om ‘alle kleding, kerstartikelen en andere niet-levensmiddelen’ af te dekken en maakt het voor klanten alleen mogelijk om levensmiddelen te kopen.