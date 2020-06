Energiecoöperatie Top & Twel in de startblokken

OPPENHUIZEN - De Energiecoöperatie Top & Twel staat in de startblokken en dat is goed nieuws voor degenen die zich via de werkgroep Top & Twel Duurzaam voor de coöperatie hebben aangemeld.

Dit betekent dat bewoners van Oppenhuizen, Uitwellingerga en directe omgeving volledig duurzame stroom en gas kunnen gaan afnemen via energieleverancier 'Energie Van Ons'. Inmiddels hebben zich 50 inwoners aangemeld. Zij worden binnenkort benaderd. Ook de werkgroep is versterkt met meerdere personen die zich willen inzetten voor duurzame energie in onze dorpen. Een positieve ontwikkeling!

Meer informatie en uitleg over de stand van zaken is te vinden op de pagina van Top & Twel Duurzaam. Zodra het weer kan wil de werkgroep een voorlichtingsbijeenkomst organiseren in It Harspit.

Bron: http://www.topentwelonline.nl/