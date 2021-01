Energie-experts helpen Friezen verduurzamen

Verduurzaming van woningen is een belangrijke schakel in de energietransitie in Fryslân. Veel Friezen willen wel aan de slag met het verduurzamen van hun huis, maar sommigen weten niet goed hoe ze dat aan kunnen pakken. Energiecoaches en -adviseurs kunnen hen helpen inzichtelijk te maken hoe ze hun huis energiezuiniger kunnen maken door de isoleren. Ook kunnen ze adviseren over de mogelijkheden om energie duurzaam op te wekken, zoals met zonnepanelen: “De energiecoaches kunnen een belangrijke rol spelen bij de bewustwording onder de mensen. Zij kunnen hen helpen met energie besparen en zo woonlasten verlagen. Win-win dus. De mensen houden geld over en alle energie die zij besparen, hoeven we niet meer duurzaam op te wekken.”

Op enkele plaatsen in Fryslân waren al energiecoaches actief. Door hen samen te brengen in het nieuwe netwerk kunnen zij kennis en ervaringen delen. Daardoor kunnen zij beter adviseren en begeleiden. Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met het netwerk:

Mensen die informatie willen over het verduurzamen van hun woning, kunnen terecht bij het energieloket van hun eigen gemeente.