Emiel Petra: “Van management tot spoelkeuken, iedereen hoort erbij. Een echt familiegevoel!”

|SÚDWEST-FRYSLÂN - Op 19 september staat de tweede editie van het Werkfestival - dit keer voor heel Súdwest-Fryslân - alweer voor de deur. We stellen jullie graag voor aan de deelnemende bedrijven. Emiel Petra, restaurantmanager Van der Valk hotel Sneek, mag het spits afbijten.

Emiel, wat is de reden dat Hotel Sneek meedoet aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

“Kennismaken met potentiële nieuwe collega’s en netwerken met bestaande, maar ook nieuwe relaties! Het is een mooie manier om ons bedrijf te presenteren! De dag is voor mij geslaagd als ik een goed beeld kan geven van Hotel Sneek en daarmee de interesse heb gewekt bij potentiële collega’s heb opgewekt.”

Jullie staan op één van de branchepleinen. Wat gaan de bezoekers, ondernemers en organisaties daar van jullie zien?

De bezoekers, andere ondernemers en organisaties gaan zien wat de mogelijkheden zijn voor een plek binnen het team van Hotel Sneek. Zij zien enthousiaste medewerkers die maar al te graag met trots vertellen over hun werk en hun bedrijf. Ondanks dat Hotel Sneek een groot bedrijf is, heerst er één groot familiegevoel. Het team is hecht en de organisatie is plat: van management tot spoelkeuken, iedereen hoort erbij en samen gaan we voor hetzelfde doel. We hebben dan ook veel voor elkaar over, dat wel bleek tijdens de coronaperiode. Er zijn toen allemaal nieuwe kwaliteiten ontdekt: schilderen, gras maaien, groen onderhoud, ramen lappen, kamers schoonmaken: allemaal werkzaamheden die de medewerkers normaal niet uitvoeren in hun dagelijkse werk. Bovendien hechten wij veel waarde aan opleidingskansen en bieden graag de gelegenheid, intern of extern, om nieuwe collega’s op te leiden. We nemen eenieder graag mee voor een kijkje in de wereld van een ervaringsdeskundige en laten zien waar wij als team voor staan, wie wij zijn en wat wij doen. ”

Hoe ziet een werkdag bij Hotel Sneek eruit dan?

Mijn werkdag is heel gevarieerd, als restaurantmanager ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het restaurant, de brasserie, het terras en de zalen. Bijspringen waar nodig, aansturen, enthousiasmeren en controleren zijn de voornaamste taken gedurende de dag. Valt er een medewerker uit of heeft hij/zij hulp nodig bij zijn/haar werk? Dan help ik direct en zorgen wij er samen voor dat de dag of de avond goed verloopt. Als alles loopt, sta ik als gastheer voor de schermen en ontvang ik graag onze gasten.

Wat is het allerleukste aan het werken bij Hotel Sneek?

Het allerleukste is de reactie die je krijgt van gasten of van medewerkers, als zij een fijne avond hebben gehad, of een goede werkdag en dit komt doordat alles goed verliep dan krijg ik daar energie van. Mijn doel is om iedereen die hier binnenkomt met een glimlach weer weg zien te gaan, gasten én medewerkers!”

Meedoen als bedrijf? Inschrijven kan via www.werkfestivalswf.nl

Hotel Sneek | Burgemeester Rasterhofflaan 1 8606 KZ Sneek | www.hotelsneek.nl