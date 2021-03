Eigen zaak starten? De 5 meest lucratieve sectoren

Dan ben je zeker niet alleen. Een eigen zaak geeft je immers veel vrijheid, want je bent je eigen baas. Jij bepaalt je werkuren, je werkt van waar je wil, en jij bepaalt de richting en doelstellingen van het werk dat je doet.

Maar er zijn zoveel mogelijkheden, de keuze is soms overweldigend. In welke sector zit er toekomst? Met wat voor zaak kan je mooi geld verdienen? In dit artikel bespreken we de top 5 meest lucratieve sectoren als je een eigen zaak wil opstarten.

De belangrijkste factoren die we in beraad hebben genomen zijn een goede nettowinst voor jou, waarbij je geen honderd uur per week moet werken en vastgekluisterd moet zitten in een kantoortje.

1) Consulting

Een consultant is een adviseur die zijn of haar kennis te huur stelt bij andere bedrijven of bij particulieren.

Je hebt geen specifiek diploma nodig om consultant te worden, en iedereen kan dit doen. Je moet alleen beschikken over waardevolle kennis, een goede niche en klanten die je willen betalen voor je advies.

Het leuke aan een consultant zijn is dat je dit kan worden in min of meer elke sector die je maar wil. Een aantal sectoren waar je bijna gegarandeerd werk in zal vinden en die erg lucratief zijn: financiën (accounting, belastingen, beleggingen, verzekeringen, ...), juridisch, bouwkundig, management, enzovoort.

Hiernaast kan je ook je eigen tarieven bepalen, en als je aan consulting doet in een gegeerde sector, kan dit zeer lucratief worden.

2) E-Commerce webshop

e-Commerce betekent simpelweg zaken online verkopen. Hiervoor heb je opnieuw geen enkel diploma nodig, en iedereen kan ermee beginnen. Je hoeft gewoon een website op te starten, een niche te zoeken en producten te verkopen.

Ook hier kan je zeer breed gaan, je kan immers alles wat je maar kan bedenken verkopen. De grootste vraag die je je moet stellen is of je fysieke of digitale producten gaat verkopen.

Onder fysieke producten bedoelen we bijvoorbeeld parfum, stripverhalen of kleding. Digitale producten zijn cursussen, e-books, muziek, enzovoort.

Het grote voordeel van digitale producten is dat winstmarge hier enorm kan zijn. Je moet in het begin veel werk steken in het oprichten van je producten, maar daarna kan je dat product een letterlijk oneindig aantal keer verkopen.

Fysieke producten daarentegen hebben een lagere winstmarge, want je moet die in de eerste plaats aankopen en dan proberen verkopen met winst. Je moet die ook stockeren en effectief verzenden, of er een bedrijf voor inhuren.

Eens je een webshop hebt opgezet, is het werk niet gedaan. Je moet mensen immers naar je winkel lokken, en dat kan je doen door allerlei acties, wedstrijden en promoties op te zetten.

Dit is wat andere sectoren ook doen, zoals datingsites die een maand lidmaatschap gratis weggeven, online casino’s die klanten lokken met een no deposit bonus of telecombedrijven die een smartphone aan €1 geven als je een jarenlang abonnement neemt.

Wat je ook kan doen is promotie maken op sociale media, door bijvoorbeeld leuke wedstrijden te organiseren en gratis producten weggeven aan de winnaars, of een lotterij organiseren tussen de mensen die je volgen / Leuk vinden.

3) Technologie

Technologie is een zeer interessante sector met erg veel potentieel voor zowel groei als winst. Je zal hiervoor ofwel technologisch ingesteld moeten zijn, ofwel gewoon een goed idee hebben en techneuten inhuren.

Apps ontwikkelen, cryptocurrency, Virtual Reality, videogames, Artificial Intelligence, je kan het zo gek niet bedenken of er is een technologische sector die zich ermee bezig houdt ... en er wellicht rijk mee aan het worden is!

4) Digital marketing

Digital marketing is opnieuw een brede sector, hieronder bedoelen we onder andere:

Copywriting

Overtuigende teksten schrijven voor bedrijven voor hun website, sociale-media-kanalen, advertenties, enzovoort. Een goede copywriter is veel meer dan gewoon een schrijver, want je moet kennis hebben van de psychologie die met woorden gepaard gaat, de verschillende markten waarvoor je schrijft, het doelpubliek, enzovoort. Maar als je graag schrijft en hier goed in wordt, zal dit een lucratieve sector zijn voor jou.

SEO

SEO is Search Engine Optimization (Zoekmachine-optimalisatie). Kortweg: een website zo optimaal mogelijk maken zodat die zo hoog mogelijk in de rangschikking komt van zoekmachines zoals Google. Bedrijven betalen pakken geld voor goede SEO-managers, want het verschil tussen in de top 3 voor een lucratief sleutelwoord staan en in de top 10 is doorgaans 50% meer (of minder) verkeer. En dat kan voor bepaalde bedrijven miljoenen euro’s extra winst zijn. Hiervoor zal je wel veel kennis van SEO moeten hebben, dus dit is niet voor iedereen. Het goede nieuws is dat iedereen dit wel kan leren, en dat je zeer bescheiden part-time kan beginnen.

Social media management

Sociale media zijn uiterst belangrijk voor de meeste bedrijven. Zo blijven ze in contact met hun klanten en trekken ze nieuwe klanten aan. Je kan denken dat dit niets meer is dan gewoon wat berichten op Facebook of wat foto’s op Instagram, maar social-media-management is een wetenschap. Je moet weten wat je moet posten op welk tijdstip, hoe frequent, welke woorden je moet gebruiken/vermijden, enzovoort.

5) Levensverbeteringsdiensten

Wat we hiermee bedoelen is simpelweg een bedrijf opzetten dat het leven van anderen gemakkelijker maakt.

Er komen bjvoorbeeld steeds meer bejaarden bij, en die hebben een hele hoop zorgen nodig – en willen (en kunnen) daar goed voor betalen. Aangepaste woningen, medicijnen, aan-de-deur-hulp, poetshulp, voedselpakketten, fysiotherapie, sociale hulp, enzovoort.

Iemand moet al die zaken voorzien want dit is een gigantisch groeiende markt, met elk jaar meer en vraag naar.

Zoals je kan zien uit de bovenstaande opsomming kan je ook in deze markt erg veel kanten uit, dus zoek iets waar je goed in bent, waar er volgens jou een gat in de markt is, en zet daar volop op in. Dat kan je zeer lucratief uitkomen.