Eerste paal Venemafood

SNEEK- Maandag 25 januari werd op het bedrijventerrein De Hemmen de eerste paal geslagen van het nieuwe pand van Venemafood. Het bedrijf startte in 2009 in Sneek met het bakken van verse oliebollen voor Poiesz Supermarkten. De afgelopen elf jaar is het Friese bedrijf in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie uitgegroeid tot een belangrijke speler.

Van lokaal naar nationaal

De Friese supermarktketen waarmee alles begon is met 70 filialen nog steeds de grootste afnemer van het Noorden. In de afgelopen jaren is het klantenbestand fors uitgebreid. Venemafood produceert miljoenen oliebollen en appelbeignets aan bekende supermarktketens, bakkerijen en oliebollenkramen in heel Nederland.

Verduurzamen en automatiseren

Een ruimer pand is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de continu toenemende vraag van bestaande en nieuwe klanten. Ook biedt het kansen voor het uitbreiden van het assortiment. Bouwgroep Noord houdt tijdens de bouw rekening met de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en broer Erwin Venema van V-Technology Innovators is nauw betrokken om de innovatieve productielijn verder te automatiseren.

Seizoenbedrijf

Venemafood is een seizoenbedrijf en produceert in de maanden november en december. In deze periode biedt het bedrijf ruim 100 tijdelijke arbeidsplaatsen. De rest van het jaar houdt Stephan Venema zich voornamelijk bezig met productontwikkeling en de verkoop van machines voor de voedingsmiddelenindustrie en voor industriële- en ambachtelijke bakkerijen.

Friese vasthoudendheid

Niet iedereen geloofde direct in het succes van Venemafood. Toen Stephan Venema jaren geleden in zijn omgeving vertelde dat hij als ondernemer één week per jaar oliebollen wilde bakken, ontving hij weinig enthousiaste reacties. Zelf geloofde hij in de kracht van zijn toekomstige bedrijf. Hij zou zich onderscheiden van andere leveranciers door zijn vakkennis, het gebruik van de beste grondstoffen en innovatieve machines.

Door zijn kennis uit het bakkersvak te combineren met de technische kennis van zijn broer, waren zij samen in staat om unieke machines te ontwikkelen. Stephan: ‘Mensen die mij kennen weten hoe vasthoudend ik kan zijn. Wat dat betreft ben ik een echte Fries. Met behulp van een financiering van Rabobank en hulp van familie en vrienden ben ik in het diepe gesprongen. Ik ben blij dat ik mijn plan heb doorgezet. Het slaan van de eerste paal verliep helaas totaal anders dan ik had gedacht. Hopelijk is corona onder controle als we het nieuwe pand in gebruik kunnen nemen. Dan is het alsnog tijd voor een feestje.’