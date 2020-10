Eerste paal Lampe Kwartier de grond in

SNEEK-Een bijzondere dag vandaag voor Quintus Lampe, initiatiefnemer van het bouwproject Lampe Kwartier aan de Julianastraat in Sneek. Het project bestaat uit 8 woningen die volgend jaar zomer opgeleverd worden. Lampe mocht vanmiddag de officiële eerste paal de grond in boren, onder het toeziend oog van makelaar Peter Smedes en Friso projectleider Cor Boorsma.

Lang druk mee geweest

“Ik ben er de afgelopen jaren toch wel behoorlijk druk mee geweest en het was zo nu en dan best spannend. Daarom is het wel fijn dat vandaag het moment daar was dat ik deze handeling mocht verrichten”, vertelt Lampe. “Hiermee sluiten we een fase af en het is nu aan de kopers. Van de 8 woningen zijn er nu definitief 3 verkocht. Waar we als initiatiefnemers uiteraard blij mee zijn.

Mooi stuk inbreiding

Makelaar Peter Smedes, wiens kantoor bijna letterlijk in de achtertuin van het Lampe Kwartier ligt, is net als Quintus Lampe blij dat het nu zover is.

“Nu de bouw echt los is, merken wij dat het nog meer actie genereerd bij ons op kantoor. Deze week hebben er al een aantal nieuwe gesprekken met potentiële kopers plaatsgevonden. We hebben er alle vertrouwen in dat we de overige vijf woningen in de rest van dit jaar ook nog verkopen. Het is ook een uniek project, zo in de binnenstad van Sneek. Het is een mooi stuk inbreiding met alle voorzieningen direct op loopafstand. Deze huizen zijn heel gewild bij jonge tweeverdieners en 50+’ers die zich nu ook melden. We hebben hoge verwachtingen van dit project.”

Amper geluidsoverlast

Friso projectleider Cor Boorsma was vanmiddag ook aanwezig bij het boren van de eerste paal. “Dat er amper geluid te horen was dat klopt”, legt Boorsma uit. “Het zijn DPA-palen, dat zijn grond verdringende palen die totaal geen trillingen veroorzaken. Er wordt een paal in de grond geboord en onder druk komt er beton en wapening in. De buurt merkt er eigenlijk niets van. De diepte waar we naar toe moeten met de palen is negen meter. Dat zijn zeker voor Sneker begrippen niet hele lange palen.”