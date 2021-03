Eerste paal hoofdkantoor Everlake geslagen

Kort daarvoor hadden de werknemers van het Sneker bedrijf al een handtekening op de heipaal geplaatst. De feestelijke plechtigheid was volledig coronaproof: taartje eten en proosten op afstand.

Sneker bedrijf

Everlake eCommerce verkoopt onderhoudsproducten voor koffiemachines zoals ontkalkers, reinigingstabletten en waterfilters onder het merk 'Eccellente'. De producten zijn geschikt voor alle merken koffiemachines die thuis op het aanrecht staan. Het bedrijf werd 13 jaar geleden door Dirk Jan Pheifer opgericht en ondertussen uitgegroeid tot marktleider in het koffiemachine onderhoud in Nederland.

Snelle groei

“Door de snelle groei zijn we alweer uit ons jasje gegroeid en hebben we van de gemeente het mooiste plekje in Sneek toegewezen gekregen voor ons nieuwe pand. Zo rond september zullen we verhuizen van de Steenhouwersstraat naar het nieuwe pand aan de Selfhelpweg. Uniek is dat het pand niet alleen aan de A7 zit maar ook aan de Slûpfeart, de vaart die helemaal om Sneek heen loopt! Dus we kunnen wel zeggen: bereikbaar over weg EN water! Momenteel heeft Everlake 9 mensen in dienst en daarnaast altijd twee stageplaatsen beschikbaar voor de studenten van de Friese Poort in Sneek, opleiding marketing & communicatie”, aldus Dirk Jan Pfeifer.