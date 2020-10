Eerste paal energieneutraal kantoor Efko Beton geslagen

OPPENHUIZEN- Afgelopen vrijdag 2 oktober werd de eerste paal geslagen van het nieuwe kantoor van Efko Beton. Het nieuwe kantoor komt op hetzelfde terrein als het huidige kantoor, pal aan het Prinses Margrietkanaal. Doel is om het nieuwe kantoor per juni 2021 in gebruik te nemen.

Volledig energieneutraal

De bouw van het nieuwe kantoor aan de Brêgefinne is weer een stap naar een volledig energieneutrale productielocatie. Eerder dit jaar werd een volautomatische betonmenger in gebruik genomen waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten bij de productie van het beton. Later worden ook zonnepanelen geplaatst. Het nieuwe kantoor wordt gebouwd volgens de laatste duurzaamheidsnormen, waardoor op termijn de gehele bedrijfslocatie energieneutraal zal zijn. Onder het toeziend oog van drie generaties Riemersma werd vrijdag de eerste van in totaal 27 heipalen feestelijk in de grond geslagen.

Projecten door heel Nederland

De betonproducten van Efko Beton zijn door heel Nederland terug te vinden, vooral de kademuurelementen. Dichtbij huis zijn ook diverse projecten uitgevoerd, zoals de betonnen steigers op het starteiland in Sneek, de inrichting van de boulevard in Makkum en de opvallende rode stoeltjes van de fietsbrug over de Woudvaart. Elders in Nederland lopen momenteel grote projecten zoals de RijnlandRoute en de viaducten voor de uitbreiding van de A1 Apeldoorn – Azelo, waarvoor randelementen van Efko Beton worden toegepast.

