Eens wat anders op tafel? Bekijk deze recepten!

Probeer dan eens deze drie Surinaamse recepten in de voorbereiding en verras iedereen tijdens het kerstdinner!

Surinaamse roti

Roti is een eeuwenoud recept waarvan werd gedacht dat het Surinaams is. In feite is dat ook zo, maar zijn oorsprong vind het in in India. Niet heel erg in de buurt dus, maar wel heel lekker met een Surinaamse twist. Tegenwoordig is Roti niet meer weg te denken uit de surinaamse keuken.

Het recept is volgens de verhalen duizenden jaren geleden bedacht door eeen nomadische vrouw in India. Zij kwam erachter dat je tarwe fijn kunt stampen tot meel en daar met water mailballetjes van kon maken. Van deze mailballetjes kon ze weer ronde schijven, net als een pizza maken wat werd gebakken op platte stenen. Tegenwoordig bestaat de meeste Roti niet meer uit alleen meel, maar ook uit erwten etc.

Het recept is door de jaren heen best veranderd. Zo zijn er varianten van Javaanse, Hindoestaanse, Chinese en Creoolse Roti. Al deze varianten zijn gecombineerd met de Surinaamse basis. In dit gerecht . Wat de verschillen precies zijn, leggen we hieronder uit!

Javaans-Surinaamse roti: Dit is de bekende (gewone) roti die bestaat uit gekookte aardappel, ei, kipfilet, kousenband, sambal en madame janet pepers.

Hindoestaans-Surinaamse roti: Deze roti is de kip in dikkere stukken gesneden en krijg je geen stukjes gekookte kip, maar een bolletje aardappelpuree. Deze roti is erg pittig en zeker niet aan te raden voor de beginnende roti eter. Deze roti is zo pittig doordat er veel Masala en peperkorrels in worden gebruikt.

Surinaams-Chinese roti: Hier wordt in plaats van kousenband, knapperige sperziebonen gebruikt. Ook word er minder masala gebruikt waardoor de roti minder pittig is dan de andere varianten.

Bij Surinaams-Creoolse roti: worden er ook geen kousenbanden gebruikt. Hier gebruikt men de kool. Ook snijd men de kip in reepjes in plaats van stukjes en de aardappel wordt goed gekruid. Het is de kunst om Surinaams-Creoolse roti niet te pittig te maken maar ook zeker niet te flauw.

Surinaamse Bami

Surinaamse bami is wellicht een van de makkelijkste Surinaamse gerechten om te maken en daarom ook zeer populair. Van oorsprong is het geen echt Surinaams gerecht, maar is het ontstaan in Java. In tegenstelling tot Tjauw min, is de Javaanse bami dikker en donkerder van kleur. De Javaanse bami is op zich voller van smaak doordat er gebruik wordt gemaakt van typische Surinaamse specerijen en kruiden.

Het mooie van de Surinaamse keuken is dat de bevolking een meltingpot is van Hindoestanen, Creolen, Javanen, Chinezen en andere bevolkingsgroepen, heeft dit veel impact gehad op de wijze van koken.

Traditionele gerechten zoals nasi goreng, soto ajam en bami goreng hebben vervolgens een Surinaamse bite gekregen. Dit zorgt voor een rijk pallet aan Surinaamse gerechten met kenmerkende smaken. Die nog steeds authentiek worden bereid zonder ongezonde ingrediënten.

De surinaamse Bami is een mooie instapper dus voor aan de kersttafel. Vrijwel iedereen heeft weleens bami gegeten, dus veel vreemde gezichten zal het niet trekken. Toch kan de surinaamse twist voor een verrassende smaak zorgen.

Surinaamse bami maak je van spaghetti, ui, knoflook, selderij, gember, tomatenpuree, ketjap en uiteraard kip. Deze ingrediënten zorgen ervoor dat jouw Surinaamse bami je gasten zullen verrassen en de kerst onvergetelijk is! Daarnaast is het bereiden van deze bami niet moeilijk en snel gepiept. Kortom, een mooi gerecht om mee te ontsnappen aan de hectiek van kerst!