Een goede domeinnaam kiezen voor je SEO

Een pakkende domeinnaam die jouw product of dienst volledig beschrijft of een grappige domeinnaam die lang blijft hangen. Het is niet zomaar een keuze, je moet er grondig over nadenken. Een domeinnaam verander je namelijk niet ‘zo maar’ even.

Wat als we je kunnen vertellen dat wij handige tips hebben voor het kiezen van je domeinnaam én dat deze ook nog eens goed zijn voor je SEO. Benieuwd? Lees snel verder!

Wat is een domein nu precies?

Een domeinnaam (ook wel domein) is het adres waarop iemand je website kan bezoeken. Een domeinnaam verwijst veelal naar een IP-Adres, dit is het adres van de server waarop je website bestanden staan opgeslagen. Een voorbeeld van een domein is www.domeinnaam-registreren.nl.

Een goede domeinnaam kan een groot verschil maken in je online marketing strategie. Een domeinnaam die passend, grappig, informatief of een sterke merknaam uitstraalt, zal beter scoren dan onduidelijke domeinnamen.

Domeinnamen en je SEO

Je domeinnaam kent ook voordelen voor je SEO.

Verwerk zoekwoorden in je domeinnaam

Gebruik keywords/zoekwoorden in je domeinnaam. Verkoop jij bijvoorbeeld laptops op je website? Verwerk zoekwoorden als ‘laptop kopen’ dan in je domeinnaam. Dit zorgt ervoor dat je sneller gevonden in Google wanneer iemand bijvoorbeeld ‘laptop kopen’ of ‘laptop webshop’ intikt in Google.

Relevantie voor de bezoeker

Een indirecte werking op je SEO is de relevantie voor de bezoeker. Wanneer de domeinnaam relevant klinkt voor de bezoeker, is hij/zij eerder geneigd om te klikken op een link naar deze domeinnaam toe.

Een voorbeeld: je wilt een tv online kopen. Klik je dan eerder op ‘’www.tv-kopen.nl’’ of ‘’www.fashionlovers.nl’’?

De eerste domeinnaam is relevanter voor je zoekopdracht en je bent als zoeker eerder geneigd om hierop te klikken dan de tweede domeinnaam.

Als je relevant bent voor je bezoekers en voor hun zoekopdrachten, zullen ze eerder hier op klikken. Dit zorgt voor meer (organische) bezoekers en dat is weer goed voor je SEO.

De extentie

Ook de extensie van je domeinnaam is belangrijk voor je SEO. Een extensie is hetgeen wat achter de ingevulde domeinnaam komt te staan. Bij de meeste websites is dit ‘’.com’’. Voor veel bedrijven in Nederland is dit echter ‘’.nl’’.

Veel mensen in Nederland die zoeken naar specifieke spullen of diensten, klikken eerder op een website met ‘’.nl’’ dan een ‘’.com’’. Zeker als ze een Nederlands bedrijf verwachten. Wil je internationaal te werk gaan? Dan is ‘’.com’’ een betere keuze. Dit wordt overal ter wereld goed geaccepteerd.

Wanneer mensen je website opzoeken en ze verwachten een ‘’.nl’’, omdat het een Nederlands bedrijf is, maar het is een ‘’.com’’, dan kunnen ze de website vaak niet vinden. Dit schrikt af of zorgt ervoor dat de bezoekers naar een andere website navigeren. Dit is niet goed voor je SEO en wil je dus zo veel mogelijk voorkomen. Kies daarom een passende extensie.

Een goede domeinnaam registreren is om bovenstaande redenen belangrijk voor je SEO. Het moet pakkend, kort en krachtig zijn en vooral bezoekers trekken. Denk goed na over de juiste domeinnaam registreren!