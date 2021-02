Een casino zonder vergunning: wat zijn de voordelen?

Zelf wist ik ook tot voor kort niet waar dat verschil hem nu in zat, maar dat blijkt betrekking te hebben op het type vergunning. Eencasino zonder vergunning in Nederland, heeft namelijk doorgaans wel een vergunning in het buitenland, daarom heeft hij bestaansrecht. Doordat de regels van dit soort vergunningen in het buitenland echter anders zijn dan in Nederland kun je daar meer winst maken, maar ook meer verlies. Ik houd zelf wel van het nemen van risico en dus speel ik liever in een online casino zonder vergunning. Om het beste online casino met ideal te vinden, ga je hier op zoek.

Een casino zonder vergunning biedt meer bonussen

Als je vaak kansspelen speelt dan weet je wat ik bedoel met dat casino’s in Nederland niet meer dan één bonus mogen aanbieden per licentie. Het is dus vrijwel onmogelijk om heel veel winst te maken, doordat je heel erg wordt beperkt. Toen ik ontdekte dat je bij een online casino zonder vergunning (oftewel met een vergunning in een ander land) meerdere bonussen kunt krijgen veranderde mijn manier van spelen volledig, waardoor ik nu veel meer geld verdien met online gokken.

Wat is het Cruks precies?

De reden dat zo’n casino zonder vergunning in Nederland deze extra bonussen kan bieden is dat hij niet te maken heeft met het Cruks, oftewel het centraal register dat je ervan moet weerhouden om te gokken. Dit register is er om jou te beschermen, want iedereen weet dat je met gokken ook veel geld kunt verliezen.

Deze wetgeving is in Nederland veel strenger dan in andere landen, vandaar dat een Nederlands casino voor velen minder interessant is. Bij een online casino zonder vergunning uit Nederland kun je je bovendien vaak aanmelden voor een loyaliteitsprogramma, ook dit kan je veel meer geld opleveren. Of je wordt VIP van deze website. Op die manier kun je veel grotere bonussen binnenhalen. Natuurlijk kun je ook meer geld verliezen, maar dat hangt heel erg van jouw manier van spelen af.

Zelf ben ik door de jaren heen heel erg slim geworden in het spelen van dit soort spelletjes, waardoor ik aan het einde van de streep altijd meer overhoud dan ik verlies. Veel mensen denken dat een casino zonder vergunning uit Nederland überhaupt geen vergunning heeft. Dit klopt echter niet helemaal. Elk casino (en dus ook een online casino) moet een vergunning hebben. Deze kan echter ook afgegeven worden in Curacao, Malta of het verenigd Koninkrijk. Er zijn echter best veel uitzonderingen te vinden op het internet, van casino’s die een vergunning hebben met minder strenge eisen en wetgeving. Daar kun jij als speler van profiteren.