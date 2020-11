Duurzaam kledingmerk Thursdays opent vandaag pop-up winkel op het Grootzand

De pop-up in Sneek zal een wintereditie betreffen, ze zullen de laatste weken van 2020 op het Grootzand 12 in Sneek te vinden zijn.

Het ondernemende duo heeft naast de kledingstukken een aantal leuke lifestyle kleinigheidjes toegevoegd aan de collectie zodat iedereen ook voor cadeautjes bij hen terecht kan. Ze beseffen zich dat niet iedereen dit jaar de feestdagen zoals gebruikelijk kan vieren en bieden daarom een bezorgservice en privé shoppen aan. De cadeautjes kunnen zowel online als offline uitgezocht worden en zij zorgen ervoor dat het leuk ingepakt wordt en met een handgeschreven kaartje met jouw gepersonaliseerde tekst afgeleverd wordt op het juiste adres.

Je kunt bij Thursdays terecht om alvast heerlijk in de sfeer van de feestdagen te komen, om je outfit samen te stellen en om cadeautjes voor al je geliefden te scoren. Om het helemaal af te maken zijn ze weer een aantal samenwerkingen met lokale collega-ondernemers aangegaan.

Zo hebben de meiden van Thursdays voor de inrichting gebruik gemaakt van vintage meubels van Vrolijck Vintage en Antiek, bijna alle meubels in de pop-up winkel zijn dus te koop. Ook zal Miranca Zijlstra, eigenaresse van Miracels, bij hen aanwezig zijn in de pop-up. Zij zorgt ervoor dat iedereen met prachtig verzorgde en gelgelakte nagels de feestdagen in kan gaan. Kortom, deze winkel vol beleving is zeker een bezoekje waard en zal voldoen aan alle maatregelen zodat iedereen veilig en zorgeloos kan winkelen.