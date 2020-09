Drukkerij Empatec omgetoverd tot verzamelgebouw voor gezondheid van lichaam en geest

SNEEK- Sinds september 2019 is High Five Real Estate BV (bedrijf van Egon Diekstra uit Sneek) eigenaar van het voormalige pand van Empatec aan de Simmerdyk 2.

Sinds de jaren 80 was hier Drukmediaan gevestigd en later werd dit Keetman Druk+print, een partner van Empatec. Keetman is inmiddels gevestigd aan de Koperslagerstraat in Sneek. Het pand kwam te koop te staan waarbij de status zoals het was, volledig geaccepteerd moest worden. High Five Real Estate heeft vervolgens aan Bouwbedrijf Bootsma uit Tirns de opdracht gegeven om het pand volledig te renoveren en geschikt te maken voor Fitplan Sport-medisch centrum (fysio- en manuele therapie, echografie/shockwave, fitness en coaching).

Ooit een drukkerij

Wat ooit een drukkerij was met zware machines, drukinkt, dozen en veel papier moest worden omgevormd tot een fijne plek voor alles op het gebied van gezondheid van lichaam en geest. Het resultaat mag er zijn! Naast Fitplan maken acht andere gespecialiseerde bedrijven deel uit van deze bijzonder mooie locatie, waaronder (kinder)bekkenfysiotherapie Marielle Gielen, Pedicure Salon Nail en Food Care Sneek, De Jong Oefentherapie Cesar, Arlequino yinyoga, accesbars,coaching en facelift, Pytheas persoonlijke groei, Chiropractie Sneek, en Vinyasayogastudio Yoga-flows.

High Five Real Estate heeft verder CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) de mogelijkheid gegeven om - zonder huurkosten - van deze locatie gebruik te blijven maken om Friestalige boeken in te spreken.

Het CBB is een gesubsidieerd instituut dat al sinds jaar en dag 'gratis' werd gefaciliteerd door Empatec. Sinds maart dit jaar is de verbouwing helemaal afgerond en ondertussen zijn alle ruimtes in gebruik. Het pand heeft de naam @deDyk gekregen.

Open dag op 10 oktober

Op zaterdag 10/10 vanaf 10:10 uur zijn bewoners van Sneek en omstreken uitgenodigd voor een open dag bij @deDyk aan de Simmerdyk 2 in Sneek. De ontvangst is buiten op de parkeerplaats waar je op veilige afstand kennis kunt maken met de bedrijven en hun disciplines. Wil je het pand van binnen zien kun je aansluiten bij een rondgang door het gebouw. Er wordt op toegezien dat iedereen veilig afstand houdt van elkaar. De dag duurt tot 15 uur en wellicht nog wat langer voor genodigden. Meer informatie op www.atdedyk.nl