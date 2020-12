Drie manieren van rapid prototyping

Dit soort programma’s kunnen ook gebruikt worden als je een onderdeel wilt CNC frezen, maar dus ook als je productiemethode 3D printen is. De 3D printer wordt namelijk over het algemeen vooral ingezet bij rapid prototyping. Alhoewel dit dus niet altijd het geval is, valt de keuze normaal gesproken wel op 3D printen. Dit komt onder meer doordat het relatief goedkoop en snel is. Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van de onderstaande drie technologieën.

Selective laser melting

Selective laser melting of SLM is een proces waarvoor je waarschijnlijk zult kiezen voor het produceren van complexe onderdelen die erg sterk moeten zijn. Het wordt ook wel powder bed fusion genoemd en het wordt onder andere ingezet door autoproducenten, maar ook in de medische industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van selective laser melting. Tijdens dit proces zal gebruik worden gemaakt van een metalen poeder. Dit zal gesmolten worden laag na laag om op deze manier dus het prototype te creëren, al kan het ook toegepast worden voor een echt product dat je uit zult brengen. Het smelten wordt gedaan door een laser of een elektronenstraal.

Fused deposition modeling

De meeste particuliere 3D printers gebruiken een techniek genaamd fused deposition modeling. Dit komt onder andere doordat het gemakkelijk te gebruiken is, maar het is ook goedkoop. FDM maakt gebruik van een thermoplastisch filament. Dit materiaal zal gesmolten worden tijdens het proces. Nadat dit gebeurd is, blijft er dus een vloeibaar plastic goedje over. Dit kan vervolgens laag na laag neergelegd worden met behulp van een computer deposition program. In het verleden had fused deposition modeling een slechte naam, met name doordat de geprinte producten niet echt goed waren. Toch is dit inmiddels niet meer het geval.

Digital light processing

Digital light processing, kortweg DLP, is een technologie die lijkt op stereolithography. Het maakt gebruik van de polymerisatie van harsen die worden uitgehard met behulp van een lichtbron. Hierbij is de lichtbron een beetje meer traditioneel dan bij SLA, terwijl digital light processing ook nog goedkoper en sneller is dan stereolithography. Het heeft helaas ook wat nadelen. Zo zul je post-build uithardings- en ondersteuningsstructuren in de meeste gevallen moeten gebruiken tijdens het proces. Dit is toch wel jammer aan digital light processing.