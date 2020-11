Donker Groep wint met Circl de 2020 ULI Europe Award for Excellence

SNEEK- Na maanden in spanning wachten kwam eind oktober eindelijk het verlossende nieuws! Vanuit vele inzendingen is het project Circl en haar impact gelauwerd met de prestigieuze prijs voor “truly superior development effort”.

Inschrijving

ULI Award In januari hebben de belangrijkste partners van Circl (ABN Amro, de Architekten Cie, BAM Bouwgroep en Donker Groep) de handen ineen geslagen om dit mooie project voor te dragen voor de ULI Award. De uitgebreide inschrijving met noodzakelijke informatie is door de partijen aangevuld met vele onderbouwingen van juist datgene dat Circl heeft bewezen te zijn.

Met het project Circl is niet alleen een gebouw en buitenruimte gemaakt: het gebouw heeft vele duizenden mensen in beweging gezet. En daarmee ook de omgeving. De impact van het gebouw, de functie die het vervult en de wijze waarop het Circl team daar invulling aan geeft, dijt steeds verder uit.

De circulaire economie

In 2015 is voor de Donker Groep de reis van Circl begonnen. Door aan te sluiten bij het project en de hoge circulaire ambities te omarmen, heeft Circl onze visie op de wereld en ons werkveld blijvend veranderd. Wat begon als een voorzichtige verkenning van de daadwerkelijke betekenis en consequenties van “De Circulaire Economie”, is uitgegroeid tot een positie waar we ons marktleider mogen noemen in ons vakgebied.

'Het gebouw dat een beweging werd'

De impact van “het gebouw dat een beweging werd” is zó groot dat het internationale Urban Land Institute Circl de Europe Award for Excellence 2020 heeft toegekend. En daar zijn we als mee-ontwikkelend partner natuurlijk ongelofelijk trots op. Lees er meer over op:

https://donkergroep.com/nl/nieuws/donker-groep-wint-met-circl-de-2020-uli-europe-award-for-excelle nce