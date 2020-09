Donker Groep aan de slag met vaste planten, heesters en bomen op het Floriadeterrein

Met de gunning van het planten van de vaste planten, heesters en bomen moet de planning van Floriade Expo 2022 op orde blijven. De komende maanden zal het overgrote deel van de vaste planten, heesters en bomen de grond in gaan. Een klein deel van de vaste planten wordt tijdelijk in depot in grotere potten verder opgekweekt. Zodat die volgend jaar uitgeplant kunnen worden. Dat geldt ook voor een klein deel van de bomen. Die staan nu al klaar om geplant te worden in Airpots. Hiervoor is gekozen, omdat bomen in Airpots een minimale verplantingsschok krijgen. Het gaat hier om bomen die door bouwwerkzaamheden niet eerder geplant kunnen worden. Het is essentieel dat de planten zo snel mogelijk de grond in gaan. Alle planten staan idealiter minimaal een volledig groeiseizoen in de grond om zich te ontwikkelen. Want tijdens Floriade moeten ze uiteraard shinen!

Via Heutinck vaste planten krijgen wij alle vaste planten aangeleverd. De basisopzet van Floriade Expo 2022 is een strikt alfabetische opzet van de botanische naam, van ongeveer 700 verschillende soorten bomen die in een grid over het Floriadeterrein zijn verdeeld. Ieder kavel bestaat uit een vier meter brede rand waar de bomen de eerste beplantingslaag vormen. Per kavel zijn de beplantingsplannen heel zorgvuldig tot stand gekomen.

Donker Groen gaat nu aan de slag om alle bomen en beplantingslagen op het Floriade Expo 2022 terrein aan te planten. En dat terwijl er overal ook bouwwerkzaamheden plaatsvinden; een uitdaging waarbij de samenwerking met Floriade en gemeente Almere gelukkig al heel goed is gebleken. Een bijzonder detail is dat toekomstige bewoners en bezoekers van de nieuwe stadswijk ‘Hortus’ de kenmerken en bijdrage van de bomen en struiken aan hun milieu kunnen volgen met behulp van QR-codes.

De eerste planten op het daadwerkelijke Floriade terreindeel zijn nu geplant door de directies; mooie vuile handen bij directeur Pieter Cloo, Anja Kanters en Peter Heutinck.

De trotse Donker Groen mannen die reeds een eerste fase hebben aangeplant gaan onder leiding van projectleider Erik Bosman van Donker Groen met veel plezier de uitdaging aan. En dat begrijpen we; want wie wil er nu niet meewerken aan zo’n iconisch project!