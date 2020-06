Doe mee aan de 'Dragons Den' van Súdwest-Fryslân!

Zowel bestaande ondernemingen als studenten/starters kunnen meedoen. Een super leerzaam traject en de kans om dat goede idee dat je al jaren had (of dat je nét hebt bedacht) ook eens écht tot uitvoering te brengen.

Er is een geweldig prijzenpakket ter waarde van EUR 2.500,-- per categorie, aangeboden door de Rabobank, Mount en Ying Media. Maar belangrijker is dat deze verkiezing jou dé mogelijkheid biedt om je idee goed uit te werken met professionele begeleiding.

Op https://werkfestivalsneek.nl/meld-je-pitch-aan/ vind je alle informatie. Je plan moet binnen zijn voor 15 augustus dus je hebt nog een hele zomer om er nog eens goed over na te denken. Uit alle inzendingen kiezen we per categorie 3 finalisten die hun pitch presenteren voor een ondernemerspubliek in Theater Sneek geleid door Marijke Roskam. Een vakjury zal vervolgens het meest veelbelovende idee kiezen. De start van jouw nieuwe verdienmodel? Wie weet!